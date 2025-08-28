|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 28.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Augustín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24hod.sk Kultúra Knižné novinky
28. augusta 2025
Ako získať vnútornú dokonalosť? Vycvičte svoje srdce a myseľ pre lepší život!
Objavte tréningový systém, z ktorého vzišli svetoví šampióni.
Zdieľať
Vnútorná dokonalosť je podrobný návod na to, ako mať pod kontrolou myseľ, dosiahnuť vrcholový výkon a žiť plnohodnotný život.
Jim Murphy neprišiel na svoje myšlienky náhodou. Ako profesionálny hráč bejzbalu v tíme Chicago Cubs poznal tlak na výkon, strach zo zlyhania a neustále porovnávanie svojej hodnoty s výsledkami.
Keď sa jeho hráčska kariéra skončila, presunul sa k trénovaniu športovcov – od profesionálov až po olympionikov – a zistil, že mnohí bojujú s rovnakým problémom: ich myseľ im bráni v dosahovaní plného potenciálu.
Murphy začal systematicky skúmať, čo odlišuje tých najlepších od ostatných. Zistil, že skutočný úspech neprichádza len z fyzickej pripravenosti, ale zo schopnosti ovládnuť vlastné myšlienky, emócie a reakcie, a to najmä pod tlakom.
Kniha vám ukáže, ako:
• ROZVÍJAŤ SEBAOVLÁDANIE – a odpútať sa od toho, čo nemôžete ovládať.
• PREKONAŤ ÚZKOSŤ – a vybudovať si silné mentálne návyky.
• ODSTRÁNIŤ MENTÁLNE BLOKY – a nebrzdiť samých seba.
• TRÉNOVAŤ PODVEDOMIE – a zbaviť sa obmedzujúcich presvedčení.
Jednou z najsilnejších častí knihy je Murphyho osobný príbeh. Nevyhýba sa opisu vlastných zlyhaní a slabostí. Naopak, ukazuje, ako sa z nich poučil a ako ich využil na vytvorenie systému, ktorý dnes pomáha ľuďom po celom svete.
Kniha tak nie je len teóriou, ale obsahuje konkrétne cvičenia, vizualizačné techniky, dýchacie metódy a mentálne „prepínače“, ktoré možno okamžite aplikovať v praxi. Každá kapitola má jasný cieľ a vedie k postupnému posilňovaniu mysle aj srdca.
Murphy používa pri písaní jazyk kouča, ktorý verí v potenciál svojho zverenca – čitateľa. Nejde o „ľahké“ motivačné frázy, ale o disciplínu a dôslednosť, ktoré môžu byť náročné, no prinášajú dlhodobé výsledky. Pri čítaní máte pocit, akoby ste boli na sústredení so šampiónmi, kde sa každý deň začína mentálnou prípravou a končí sebahodnotením.
Vnútorná dokonalosť tak nie je len o víťazstvách na ihrisku, ale o víťazstvách v živote. Jim Murphy ukazuje, že ovládnuť vlastnú myseľ je tá najdôležitejšia disciplína – a že keď zvládneme vnútornú hru, následne sa dostavia vonkajšie výsledky, neraz úplne prirodzene.
Pozrite si video s autorom:
Z anglického originálu Inner Excellence (Academy of Excellence, 2020) preložila Viera Zvadová.Milan Buno, knižný publicista
Prečítajte si tiež
Bezpečne na horách: Ako sa vyhnúť úrazu aj vysokým nákladom na zásah horskej služby?