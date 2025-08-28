Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 29.8.2025
 Meniny má Nikola, Nikolaj
 24hod.sk    Kultúra

28. augusta 2025

Bratislavské Zlaté piesky ožijú legendami reggae, rapu a elektroniky. Festival Uprising má 18 rokov


Festival Uprising 2025 vrcholí a už 29. až 30. augusta sa bratislavské Zlaté piesky premenia na centrum hudby, slobody a nezabudnuteľnej atmosféry. Oslava 18. ročníka patrí medzi najväčšie multižánrové ...



68aeeb30efab6374764308 676x451 28.8.2025 (SITA.sk) - Festival Uprising 2025 vrcholí a už 29. až 30. augusta sa bratislavské Zlaté piesky premenia na centrum hudby, slobody a nezabudnuteľnej atmosféry. Oslava 18. ročníka patrí medzi najväčšie multižánrové festivaly v strednej Európe a tento rok spája ikony reggae, newyorského rapu, britskej elektroniky aj latino rytmov.


Ako informovala za organizátorov podujatia Jana Trellová, hlavný stage prinesie legendy ako Marciu Griffiths, „národný poklad Jamajky“ a dlhoročnú vokalistku Boba Marleyho, ktorá prinesie reggae v tej najčistejšej podobe. V sobotu vystúpi ďalšia jamajská legenda Don Carlos.

Návrat kultovej skupiny


Z Kuby príde projekt Sons of Buena Vista, nasledovníci kultového Buena Vista Social Club, ktorí prinesú horúce latino rytmy a tanečnú atmosféru s podporou Mario Lopez Dance Company. Tvrdšie beaty zastúpia Pendulum a britská drum & bass senzácia Rudimental, ktorá nedávno vydala nový album s hviezdnymi hosťami. Fanúšikov poteší aj návrat kultovej skupiny Irie Révoltés.

„Najviac sa teším na tento veľký návrat Irie Révoltés, na jamajské legendy Don Carlosa a Marciu Griffiths, ktorá dorazí s ostrieľanou kapelou We The People Band. Veľkým lákadlom bude aj show ONYX s Mad Lionom, špeciálnym hosťom z UK Tuggawarom a americkým raperom Chali 2na z ikonickej hip-hopovej formácie Jurassic 5. Top zážitkom určite bude aj vystúpenie Sons of Buena Vista v sprievode temperamentnej tanečnej skupiny Mario Lopez Dance Company. A osobne som veľmi zvedavý, ako ľudia zareagujú na náš vynovený Dub Club,“ uviedol organizátor Sveťo Moravčík.

Arena Stage sa zmení na hip-hopové centrum s legendárnymi newyorskými ONYX a Mad Lionom, a v sobotu vystúpi americká ikona Chali 2na zo slávnej formácie Jurassic 5. Európsku scénu zastúpi „UK’s hottest rapper“ Songer.

DUB CLUB stage prešiel kompletným updateom, s novým dizajnom a premiestnením v areáli, čo sľubuje intenzívnejší hudobný zážitok pre fanúšikov dubu a soundsystem kultúry. Selector Boldrik pripraví špeciálny 50-minútový mixtape s exkluzívnymi trackmi, ktorý bude na festivale predstavený live.

Špeciálna hudobná lahôdka


Okrem hudby festival ponúka aj kultúrne a komunitné zóny: remeselné pivo v Bradáč zóne, healing area s jogou a meditáciami, Uprising Skate Cup, rodinnú zónu s dielňami a vystúpeniami, festivalovú kaplnku na obnovu manželských sľubov, exotické zvieratá s dôrazom na osvetu, a stand-up comedy show Silné reči.

Festival podporuje aj technologické novinky, vrátane festivalovej aplikácie s programom a interaktívnymi funkciami, instagramovej súťaže #UPRISINGGAME2025 a nového originálneho merchu.

Organizátori pripravili aj špeciálnu hudobnú lahôdku – remix skladby „Uprising spája nás“ od londýnskeho producenta Venjenta, známeho spoluprácami s The Prodigy či Metrikom, ktorý bol doteraz hraný len raz a teraz bude oficiálne zverejnený. „Veríme, že tento ročník prinesie pohodu a hudobnú kvalitu pre každého návštevníka či vystupujúceho. Tešíme sa už na vás,“ uzatvára organizátor.

Viac informácií a kompletný program nájdete na www.uprising.sk.


Zdroj: SITA.sk - Bratislavské Zlaté piesky ožijú legendami reggae, rapu a elektroniky. Festival Uprising má 18 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.

