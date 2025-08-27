|
Streda 27.8.2025
Meniny má Silvia
|Denník - Správy
27. augusta 2025
Bezpečne na horách: Ako sa vyhnúť úrazu aj vysokým nákladom na zásah horskej služby?
Hory sú krásne, ale nevyspytateľné. Každý rok horská služba zasahuje pri desiatkach zbytočných úrazov, ktorým by sa dalo predísť správnou prípravou. Odborník na turistiku a zakladateľ ...
27.8.2025 (SITA.sk) - Hory sú krásne, ale nevyspytateľné. Každý rok horská služba zasahuje pri desiatkach zbytočných úrazov, ktorým by sa dalo predísť správnou prípravou. Odborník na turistiku a zakladateľ outdoorovej značky ZAJO, Juraj Králik, pripomína základné pravidlá bezpečného pohybu v horách, ktoré môžu ušetriť nielen zdravie, ale aj tisíce eur, v prípade zásahu horských záchranárov.
Vo vyšších polohách Tatier sa počasie mení rýchlo a aj počas letných dní tam môže teplota klesnúť citeľne pod bod, na aký sú turisti pripravení v dolinách. Práve v týchto dňoch sa na vrcholkoch štítov v Tatrách objavil aj prvý sneh. Podcenenie oblečenia patrí medzi najčastejšie chyby návštevníkov hôr.
„Nechoďte na túru len v krátkom tričku, vo výške dvetisíc metrov sa ochladí a bez teplých vrstiev riskujete podchladenie. Funkčné oblečenie, čiapka, rukavice a buffka by mali byť súčasťou výbavy aj počas neskorého leta," hovorí Juraj Králik. Oblečenie odporúča vždy vrstviť, začať funkčnou vrstvou, na ktorú ide funkčná mikina, ktorá udržiava teplo, ale zároveň dobre odvádza pot, na vrch potom nepremokavú respektíve nepremokavú bundu.
Okrem oblečenia je dôležité myslieť na stabilitu v teréne. Skalnaté chodníky a snehové polia, ktoré sa v Tatrách objavujú aj mimo zimnej sezóny, bývajú šmykľavé a riziko úrazu je vysoké.
Turistické paličky pomáhajú udržať rovnováhu a znížiť záťaž na kĺby pri zostupe. „Ľudia si často myslia, že paličky sú len pre seniorov, no v skutočnosti dokážu výrazne znížiť riziko pádu. Prevencia je vždy lacnejšia ako zásah horskej služby, ktorý sa môže vyšplhať na tisíce eur," zdôrazňuje Králik.
Pri dlhšej túre netreba zabúdať ani na dopĺňanie energie a tekutín. Termoska s teplým čajom dokáže zahriať, sladká tyčinka zasa dodá rýchlu energiu pri únave. Nevyhnutnou súčasťou prípravy je aj poistenie do hôr, pretože aj obyčajné vyvrtnutie členka v exponovanom teréne si môže vyžiadať zásah horskej služby, ktorý stojí tisíce eur.
Správna príprava zvyšuje šancu, že výlet do hôr zostane nezabudnuteľným zážitkom a nie drahou lekciou z nedbanlivosti. Odborník tiež odporúča vždy pred túrou skontrolovať predpoveď počasia, pozrieť si dĺžku trasy a oznámiť blízkym, kam sa človek chystá.
