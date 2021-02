Ako zvládnuť rekonštrukciu dvora a terasy bez stresu a starostí?

Likvidácia starého a nebezpečného materiálu

Myslite aj na to, čo je pod povrchom

Vyriešte v rámci rekonštrukcie aj oplotenie

Vylepšite si záhradu alebo dvor modernou terasou

Do plánu zahrňte aj dodatočné úkony po rekonštrukcii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.2.2021 (Webnoviny.sk) - Plánujete sa pustiť do rekonštrukcie starého nevyužívaného dvora alebo záhrady a vôbec netušíte kde začať? Nebojte sa, s dobrý plánom zvládnete aj zložitejšiu rekonštrukciu. Pripravili sme pre vás niekoľko užitočných tipov, ktoré vám ušetria množstvo starostí a námahy.Základom každej rekonštrukcie by mal byť predovšetkým poriadny plán. Práve od neho sa odrazíte pri stanovení rozpočtu a hľadaní dodávateľov na jednotlivé služby. Ak si rekonštrukciu plánujete sami, v kľude si rozmyslite, čo všetko chcete vymeniť, resp. do akej podoby chcete dvor, alebo záhradu upraviť. V prípade, ak chcete do rekonštrukcie zapojiť aj ostatných členov rodiny, nechajte každého, aby sa k plánu rekonštrukcie vyjadril a pridal aj svoje návrhy.Po tom, ako budete mať zosumarizované svoje základné požiadavky, rozhodnite sa, čo zvládnete svojpomocne a na aké úpravy si zavoláte odborníkov. Nesnažte sa naložiť si na plecia toho čo najviac len s cieľom ušetriť. Platí síce, že za skutočných odborníkov si budete musieť priplatiť, no na druhej strane prácu odvedú rýchlejšie a tiež vám na ňu poskytnú záruku. V tejto fáze plánovania sa už dostávame k tvorbe rozpočtu – rozmyslite si preto, čo zvládnete sami a koľko chcete do jednotlivých prvkov v rámci rekonštrukcie investovať.Do nášho výberu sme zaradili najčastejšie práce a služby súvisiace s rekonštrukciami dvorov a záhrad, vďaka ktorým vdýchnete bezprostrednému okoliu vášho domu nový život.Cesta k zveľaďovaniu určitého priestoru začína celkom nepopulárnou fázou, ktorou je odstraňovanie nepotrebného. Neraz je nevyhnutné odstrániť staré predmety a postarať sa o dokonalé vypratanie priestoru. Pri plánovaní rekonštrukcie teda vždy berte do úvahy nielen to, čo bude nové, ale aj to, čo spravíte so všetkými nepotrebnosťami a stavebným odpadom.Kým generálne upratovanie dvora zrejme zvládnete aj svojpomocne, pozor si dajte pri prípadných búracích prácach. Najmä pri búraní starých stavieb, ako sú napríklad rôzne záhradné domčeky či prístavby k dvorom. Vtedy je potrebné postupovať odborne a v súlade so zákonmi. Osobitnou záležitosťou je likvidácia azbestu , ktorá musí byť realizovaná odborníkmi. Tí vypracujú všetku potrebnú dokumentáciu, vykonajú demontáž azbestu a napokon sa postarajú o jeho uloženie na skládke nebezpečných odpadov. Likvidácia azbestu rozhodne nie je niečím, čo by ste mali vykonať sami. Pozor si dajte ale aj pri bežnom stavebnom odpade a vopred si pripravte, kam ho odnesiete.Bola by škoda, aby váš čerstvo zrekonštruovaný dvor alebo záhradu bolo nevyhnutné rozkopať kvôli havarijnej situácii spôsobenú potrubím. Rekonštrukciu preto berte komplexne, ak pod povrchom vedie potrubie, mali by ste ho dať minimálne skontrolovať alebo dať prečistiť. Profesionálne služby ako krtkovanie potrubia Bratislava vám dajú presne odpovede na to, v akom stave je odpadové potrubie a či sa vyžaduje jeho prečistenie, alebo by ste mali do svojho plánu zahrnúť aj jeho rekonštrukciu.Staré oplotenie na zrekonštruovanom dvore či záhrade určite nebude vyzerať dobre. Či už chcete alebo nie, oplotenie má veľmi veľký vplyv na celkový efekt, a tak v rámci rekonštrukcie starých priestorov určite dobre zvážte aj investíciu do nového plota. Po materiálovej, aj dizajnovej stránke je dnes výber veľmi široký a ideálny plot si nájde naozaj každý.Ak vám záleží na čo najnižších nákladoch, dobrú službu spraví aj klasické pletivo, hoci v tomto prípade môže byť reč viac o funkčnosti, ako dizajne. Zaujímavým riešením naopak môžu byť hliníkové ploty , ktoré si svoju popularitu získali vďaka mimoriadnej odolnosti a jednoduchej údržbe. Úplne najlepšie však je, že hliníkové ploty je možné vždy prispôsobiť presne na mieru konkrétnemu pozemku.V rámci rekonštrukcie dvora máte ideálnu príležitosť doplniť ho o prvok, po ktorom ste už dávnejšie túžili. Takým môže byť aj terasa, ktorá sa stane vašou oázou pokoja a odpočinku. Ak máte záujem o výstavbu terasy, dôsledne premyslite výber materiálov. Terasu je možné realizovať aj na tzv. ľahké základy, kedy sa nevyžaduje betónovanie, ale namiesto neho sa využijú zemné skrutky či lámaný kameň.Základy pre novú terasu si vyberajte aj s ohľadom na to, aký povrchový materiál si zvolíte. Obľúbeným variantom sú terasové dosky WPC , teda z drevoplastového kompozitu, ktorý má výborné úžitkové vlastnosti a vzhľadovo je takmer na nerozoznanie od dreva.Ak sa chcete pripraviť naozaj dôkladne, nezabudnite do svojich plánov zahrnúť aj ďalšie úkony, ktoré s rekonštrukciou dvora či záhrady bezprostredne súvisia. Tesne po rekonštrukcii budete potrebovať určite poriadne poupratovať a týka sa to nielen samotného dvora, ale aj priľahlých priestorov. Zísť sa vám tak môže napríklad profesionálne čistenie podláh Brno , prípadne iné čistiace služby podľa vašej lokality. Čistenie podláh predovšetkým od stavebného materiálu a hrubých nečistôt má svoje zásady a vyžaduje si odborný prístup a profesionálnu techniku. V rámci svojho plánu a rozpočtu by ste s ním teda určite mali počítať.Informačný servis