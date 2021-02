Pred nástupom do lietadla na Island potrebujete negatívny PCR test, zaočkovaní majú výnimku

Povinná karanténa

Opatrenia platné do 1. mája

19.2.2021 (Webnoviny.sk) - Od piatka 19. februára sú všetky osoby cestujúce na Island povinné preukázať sa pred nástupom do lietadla negatívnym PCR testom, nie starším ako 72 hodín. Okrem toho sú tiež povinné podrobiť sa dvojitému testovaniu.Prvý test sa vykoná hneď po príchode do krajiny a druhý po uplynutí lehoty päť dní. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.Ako ďalej rezort diplomacie priblížil, dobu medzi vykonaním prvého a druhého testu sú osoby prichádzajúce na Island povinné stráviť v karanténe. Testy sú vykonávané bezplatne. Povinnosť podrobiť sa testovaniu sa nevzťahuje na deti narodené v roku 2005 a mladšie, avšak tie sú tiež povinné absolvovať karanténu spolu s rodičmi alebo zákonnými zástupcami, respektíve osobami, s ktorými pricestovali na Island.„Z povinnosti predložiť negatívny PCR test pred odletom na Island, ako aj povinnosti podrobiť sa testovaniu po príjazde na Island a s tým súvisiacou karanténou sú vyňaté osoby, ktoré majú platný a uznaný certifikát potvrdzujúci ich vakcináciu. Rovnako sú z uvedených povinností vyňaté osoby, ktoré sa preukážu platným uznaným certifikátom o prekonaní choroby covid-19,“ doplnilo MZVEZ SR.V prípade, ak bude výsledok prvého testu vykonaného cestujúcemu ihneď po príjazde na Island pozitívny, môže byť cestujúci izolovaný v štátnom karanténnom zariadení (takzvaný karanténový hotel). Rezort diplomacie pripomína, že izolácia v štátnej karanténe sa uplatní najmä vtedy, ak pozitívne otestovaný cestujúci nie je schopný preukázať dostatočným spôsobom, že je si schopný zabezpečiť miesto na vykonanie karantény, prípadne vtedy, ak sa preukáže, že je nakazený vírusovými kmeňmi, ktoré hlavný epidemiológ klasifikuje z hľadiska ich nákazlivosti či smrtnosti, ako obzvlášť nebezpečné. Uvedené opatrenia ostanú v platnosti do 1. mája 2021.