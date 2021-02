Online služby a tovary vyhľadáva stále väčší počet internetových užívateľov

Firemné vzdelávanie z pohodlia vášho domova

19.2.2021 (Webnoviny.sk) - Súčasnú dobu možno charakterizovať viacerými atribútmi, medzi ktorými určite nebudú chýbať technológie. Rozvoj internetu dal ľuďom k dispozícii úžasný nástroj, vďaka ktorému sme zistili, že ľudia po celom svete nie sú iní, každý z nás je však dokonalým unikátom. Objavili sme skryté miesta a pochopili mnohé kultúry, čo nás okrem iného učí väčšiemu rešpektu a empatii. Internet nám umožnil komunikovať s našimi blízkymi, rodinami, partnermi, priateľmi a kolegami, ktorí sa aktuálne nachádzajú na druhom konci planéty a priniesol nám aj množstvo skvelých obchodných príležitostí. Tak, ako aj ostatné skvelé veci, aj v tejto oblasti sa našli aj takí jednotlivci alebo skupiny, ktoré dokázali tento nástroj využiť pre svoje vlastné potreby a motívy.Súčasná situácia spôsobená v dôsledku rozšírenia pandémie COVID-19 prináša zmeny vo všetkých životných oblastiach a určitým spôsobom sa dotýka a nanovo formuje každého z nás. Mnohé inštitúcie v súkromnej sfére aj v štátnom sektore boli pretrvávajúcimi okolnosťami prinútené prejsť na dištančnú formu práce a vzdelávania, s čím súvisí aj množstvo ďalších aspektov. Časť pracovného prostredia sa v dôsledku tohto stavu presunula do domácností, ktoré sú v niektorých prípadoch zdieľané s ďalšími členmi rodiny, žiakmi, študentmi, rodičmi, deťmi a domácimi miláčikmi. Práca v takomto prostredí nie je vôbec jednoduchá a vyžaduje si simultánne zvládnutie viacerých manažérskych zručností.Pri home office potrebujeme rozvíjať schopnosť rešpektovať ostatných členov, s ktorými zdieľame spoločný priestor, optimálne nastaviť časový harmonogram práce a viac ako inokedy sa ukazuje aj potreba prísnejšej prioritizácie úloh. Každý z nás je špecialistom v inej oblasti a vždy tu existuje určitý priestor, v rámci ktorého sa ešte môžeme zlepšovať. Človek je najdôležitejšou súčasťou akéhokoľvek pracovného tímu a manažéri, ktorí pochopili dôležitosť investícií do ľudských zdrojov, budú v budúcnosti lídrami vo svojich sektoroch. Mnohé spoločnosti preto aj v súčasnosti využívajú firemné vzdelávanie , ktoré tiež prebieha dištančnou formou. Organizácie aj jednotlivci, tak môžu z pohodlia domova absolvovať školenia, koučing a poradenstvo, vďaka ktorému si môžu zlepšiť dosahovanie ustanovených cieľov, osobnostne aj profesionálne rásť a rozvíjať svoj potenciál.Práca s našimi myšlienkovými vzorcami, presvedčeniami, emóciami a na nich založenom konaní, patrí v súčasnosti k jednej z najdôležitejších oblastí, do ktorých sa oplatí investovať. Šťastní a spokojní ľudia nešíria okolo seba negatívne emócie, sú empatickí, užívajú si život naplno, sú kreatívni a produktívni, pričom rešpektujú potreby ostatných ľudí, s ktorými prichádzajú do kontaktu. Každý z nás čelí vo svojej pracovnej a súkromnej oblasti určitým výzvam, ktoré nám pomáhajú odhaliť vzorce správania, ktoré nám už viac neslúžia. Pri zmene týchto návykov vo forme myslenia, cítenia a konania sa často zmení aj celý náš život k lepšiemu.Môžeme si predstaviť, že ľudstvo je ako jedna veľká korporácia, v ktorej pracuje množstvo manažérov, pracovníkov a pracovných tímov. Každý z nich pritom prispieva k blahu spoločenstva svojimi poznatkami a skúsenosťami tak, aby celá spoločnosť prosperovala, a tým aj jej jednotliví členovia. K zdravému životnému štýlu bezpochyby patrí šport, ktorý zlepšuje množstvo funkcií v ľudskom tele vrátane nášho imunitného systému. Každý z nás hľadá v živote rovnováhu medzi prácou a zábavou, kreativitou a výkonom bežných činností, v starostlivosti o seba aj svojich blízkych a mnohých ďalších oblastiach.Pre všetkých lektorov v oblasti športu a sebarozvoja sme pripravili. Výhodou tohto riešenia je možnosť promptne reagovať na zmeny v organizácii kurzov, hodín a pripravovaných udalostí, pričom vaši zákazníci sa môžu prihlasovať a odhlasovať podľa svojich individuálnych možností. Pri odhlásení sú náhradníci zároveň automaticky upozornení na možnosť zúčastniť sa udalosti, cvičenia, sedenia alebo hodiny bez toho, aby ste do toho museli aktívne zasahovať. Inštalácia ani obsluha online rezervačného systému si nevyžaduje žiadne špeciálne technické zručnosti ani vybavenie. Postačí vám internetové pripojenie a počítač, telefón či tablet. Online rezervačný systém ponúka aj ďalšie užitočné funkcie vrátane rezervácií 24/7, emailové a SMS upozornenia, možnosť zasielania hromadných emailov s dôležitými PR informáciami o pripravovaných novinkách, akciách a podujatiach, ako aj platby online pomocou karty alebo bankových prevodov. Rezervačný systém online môže využiť každý, kto organizuje cvičenia, alebo iné udalosti vrátane jogových pilatesových štúdií, fitness centier, centier osobného rozvoja či športových klubov.Popri starostlivosti o čistotu našich myšlienok, emócií a pravidelnom športe patria k zdravému životnému štýlu aj vhodné zvolené potraviny. Mnohí z nás v súčasnosti využívajú možnosť objednať si jedlo z reštaurácie alebo si ho nosia z jedální v obaloch. Majitelia gastronomických prevádzok vedia, že takéto obaly na jedlo musia spĺňať prísne hygienické a bezpečnostné kritériá, pretože sú v tesnom kontakte s potravinami. Kvalitný obalový materiál musí zároveň odolať určitým teplotám a musí vydržať aj náročnejšie prepravné podmienky.K dispozícii sú podľa potreby aj spoľahlivé termoboxy, škatule na obľúbenú pizzu, ako aj misky pre reštaurácie s možnosťou zatavenia.Pre milovníkov sladkých pokrmov sú pripravené kvalitné boxy na zákusky a torty, vďaka ktorým si doma alebo v práci môžete vychutnať vaše obľúbené cukrovinky. Tieto obaly sú ideálne aj na prenos domácich koláčov a neraz sa zaradili medzi najväčších pomocníkov na rodinných oslavách, svadbách či karoch.Široký sortiment obalových materiálov sa spája aj s ideou udržateľnosti. Životné prostredie je naším priestorom na život a ak sa podmienky v ňom zhoršia, zhorší sa aj možnosť a kvalita samotného života. Každý človek má zodpovednosť za čistotu svojich myšlienok, cítenia a konania, a to aj vo vzťahu k priestoru, ktorý obýva. Preto sa už v súčasností veľa dbá o výrobu obalov z ECO BIO materiálov, ktoré sú ľahko rozložiteľné v prírode.Keď ide o bezpečnosť a kvalitu života, jedným z dôležitých nástrojov sú aj špeciálne vyrobené pracovné odevy a ochranné pomôcky, ktoré nás chránia pri výkone mnohých povolaní. Povinnosť nosiť ochranné odevy a používať ochranné pomôcky vzniká napríklad u zdravotníkov, hašišov, policajtov, kuchárov, pekárov, pri práci s potravinami, v niektorých výrobných fabrikách a podnikoch. Maskáčové nohavice patria ku klasike a svojej obľube sa netešia nielen u vojakov. Vďaka kvalitným materiálom a moderným prevedeniam sú vyhľadávané aj na víkendové nosenie v prírode, na horách či na chalupe. Pracovné nohavice maskáče sú populárnym artiklom aj medzi mnohými výrobnými profesiami a v ponuke ich nájdete vo viacerých farebných prevedeniach a modeloch.Zákon ukladá mnohým profesionálom, aby sa pri výkone povolania chránili a takúto povinnosť majú aj zamestnávatelia voči svojim zamestnancom.Moderné trendy nepoznajú hranice a prenikli už aj do oblasti pracovného oblečenia. V súčasnosti tak kúpite bezpečné a kvalitné pracovné odevy, ktoré sú vhodné aj na bežné nosenie.Ku zdravému životnému štýlu bezpochyby patrí aj pravidelný pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu. Outdoorové produkty nám pomáhajú naplno si užívať prírodu, a preto by k nej mali byť šetrné. Je medzi nami stále viac takých, ktorí sa snažia k sebe, ostatným a všetkému na Zemi pristupovať zodpovedne. V rámci tohto prístupu môžeme vymeniť aj klasické outdoorové oblečenie a doplnky za také, ktoré boli vyrobené v rámci zodpovedného podnikania. Takáto výroba berie do úvahy dopad svojej podnikateľskej činnosti na zákazníkov, zamestnancov, komunity aj životné prostredie, a pretoViac času v prostredí bez elektrosmogu vám tak môže spríjemniť outdoorové oblečenie a doplnky znižujúce ekologickú stopu.Značky, ktoré sa snažia chrániť životné prostredie, robia veci inak už od začiatku výrobného procesu, počnúc používaním recyklovaných a organických materiálov až po ekologickú prepravu, vďaka čomu inšpirujú všetkých, s ktorými pritom prichádzajú do kontaktu. Príroda je našou súčasťou a poskytuje nám mnohé možnosti regenerácie, liečenia, relaxu aj zábavy. Turistika všeobecne patrí k jedným z najzdravších športov vôbec a poskytuje nám okrem pobytu na čerstvom vzduchu aj možnosti spoznávať naše dreviny, rastliny, zvieratá, pričom nám sprostredkúva neuveriteľné pohľady na často dych berúce kombinácie farieb. Ani pritom nemusíme cestovať ďaleko, stačí zájsť do lesa vo našom okolí a s batohom na chrbte objavovať krásy, ktoré nás tam obklopujú. Turistické ruksaky sú výborným pomocníkom nielen na potulkách v prírode. Vďaka širokej ponuke a pestrému výberu vám skvele poslúžia aj v meste, na ceste do školy, do práce alebo pri výkone akejkoľvek inej športovej aktivity.Aj takto môže vyzerať jeden online nákupný deň, kedy si ráno objednáme školenie pre zamestnancov s cieľom zlepšiť ich prácu emóciami (emocionálnu inteligenciu), popoludní navštívime obchod s obalovým materiálom a nakúpime si potrebné obaly na potraviny domov aj do firmy a následne nakúpime zamestnancom pracovné odevy.Nosenie šperkov však o nás vypovedá oveľa viac, ako si možno uvedomujeme a nie je to len módna záležitosť.Náhrdelníky sú špeciálnymi klenotmi, ktoré informujú naše okolie aj o stave našich emócií a majú mnohé liečivé schopnosti. Striebro patrilo medzi vyhľadávané kovy už medzi ľuďmi dávnych civilizácií a akýkoľvek šperk, ktorý z neho nosíme, vždy podporuje našu jedinečnosť. Dva rovnaké náhrdelníky vyzerajú úplne inak na dvoch rôznych ľuďoch a smerom navonok komunikujú úplne iné emócie o svojich nositeľov. Šperky zároveň podporujú náš pôvab a množstvo pozitívnych vlastností, pričom nezáleží ani na tom, či zdobia hruď muža, ženy alebo dieťaťa.Originálne strieborné náhrdelníky sa hodia ku každému typu pokožky a vďaka upokojujúcim vlastnostiam striebra sú ideálnym doplnkom aj na každodenné nosenie. V minulosti bolo striebro v niektorých kultúrach považované za hodnotnejšie, ako zlato, v skutočnosti však platí, že každý z týchto kovov sa vyznačuje inými charakteristikami a svojím využitím. Ako ľudia sme jedna rodina a nikto z nás nie je viac, ako ten druhý.Každý z nás prispieva k celku svojím vlastným dielom a je v ňom nenahraditeľný svojou energiou. Zdravý životný štýl sa vždy začína prácou na sebe, ktorá sa následne odráža na našich vzťahoch v práci aj v súkromí. Každý z nás je jedinečným tvorcom svojho života a tak, ako si vyberáme, v ktorom eshope dnes nakúpime, tak si vyberáme aj ľudí, s ktorými zdieľame našu životnú cestu, záľuby a profesie, ktorým sa venujeme, ako aj aktivity, ktoré vypĺňajú náš život. Čím je pestrejší a viac v súlade s naším vnútorným rozpoložením, tým sme šťastnejší, láskavejší a pracujeme efektívnejšie a produktívnejšie.Informačný servis