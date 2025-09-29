Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 29.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Michal, Michaela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala    Hudba

29. septembra 2025

Sting sa vracia na Slovensko v rámci svetového turné 3.0!


Tagy: Koncert Turné

Večer 20. júna 2026 privíta Bratislave Stinga, ktorý sa vracia, aby vystúpil pre svojich slovenských fanúšikov v rámci svetového turné 3.0. Počas Stingovej obdivuhodnej kariéry sa Slovensko ...



Zdieľať
new project 26 676x444 29.9.2025 (SITA.sk) - Večer 20. júna 2026 privíta Bratislave Stinga, ktorý sa vracia, aby vystúpil pre svojich slovenských fanúšikov v rámci svetového turné 3.0.


Počas Stingovej obdivuhodnej kariéry sa Slovensko stalo jeho pravidelnou zastávkou, čo potvrdzuje jeho dlhoročné spojenie s našim domácim publikom, ktoré ho vždy privítalo s otvoreným srdcom. Každý z týchto koncertov sa niesol v znamení vypredanej arény, pričom Sting dokázal opakovane prekvapiť — skladby, ktoré publikum pozná do posledného tónu, zakaždým usporiada do nových dramaturgických celkov a interpretuje v nových aranžmánoch.

Vstupenky na STING 3.0 - Bratislava dostupné online tu https://www.ticketportal.sk/event/STING?ID_partner=60

Aktuálne turné "Sting 3.0" sľubuje ďalší výnimočný večer. V sprievode virtuózneho gitaristu a dlhoročného spolupracovníka Dominica Millera a dynamického bubeníka Chrisa Maasa si slovenskí fanúšikovia budú môcť vypočuť tie najelektrizujúcejšie hity, ako aj raritnejšie kúsky z jeho nadčasovej diskografie.



Či už pôjde o hymnické skladby ako "Every Breath You Take", "Englishman in New York", romantickú "Fields of Gold" aj "Shape Of My Heart" alebo energickú "Message in a Bottle" – každá pieseň zaznie v unikátnom podaní. Stingov koncert je zakaždým nový pohľad na jeho známe melódie, ktoré dostávajú svieži výraz aj neobjavený emocionálny rozmer.

Bratislava sa tak opäť stane dejiskom nezabudnuteľného hudobného večera, kde sa spája precíznosť, charizma a hudobná vášeň. Stingove koncerty sú známe tým, že dokážu vytvoriť intímnu atmosféru aj v priestoroch veľkej arény. Publikum sa tak ocitá v jedinečnom dialógu medzi ním a fanúšikmi. Príďte si tento pocit vychutnať aj vy a odniesť si ďalší nezabudnuteľný hudobný zážitok!

STING 3.0
20. JÚN 2026/TIPOS ARÉNA/BRATISLAVA
Vstupenky na STING 3.0 - Bratislava dostupné online tu https://www.ticketportal.sk/event/STING?ID_partner=60

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Sting sa vracia na Slovensko v rámci svetového turné 3.0! © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Koncert Turné
   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Video: Sting opäť uchvátil Bratislavu koncertom plným hitov (2. 6. 2024)
 Spevácka hviezda Sting 2024 príde v júni do Bratislavy (20. 11. 2023)
 Sting to v Bratislave rozbalí s vynoveným My Songs koncertom. Košice jasali, na čo sa môže tešiť hlavné mesto? (17. 10. 2022)
 Po úspešnom koncerte v Košiciach sa Sting predstaví aj v Bratislave (15. 10. 2022)
 Sting sa po 10 rokoch vrátil do Košíc, privítala ho plná Steel Aréna (29. 9. 2022)
 STING pridáva ďalší jesenný koncert. Album MY SONGS predstaví, okrem Košíc, opäť aj v Bratislave. (27. 6. 2022)
 STING sa vracia na Slovensko! Publikom i médiami ospevovanú šou MY SONGS ponúkne v Košiciach. (3. 2. 2020)
 Video: Sting na turné My Songs postavil na nohy Bratislavu (1. 7. 2019)
 Sting vydal album ‘My Songs’. Na CD aj Vinyle ponúka štúdiové verzie známych hitov v novom šate, ale aj nahrávky z live vystúpení. (27. 5. 2019)
 Sting sa vracia do Bratislavy v rámci turné My Songs, privezie aj krajanov Wild Front (15. 5. 2019)



<< predchádzajúci článok
Medzinárodný filmový festival Agrofilm prinesie 106 filmov z 22 krajín

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 