Aktivisti poškodili antickú sochu, musia zaplatiť tisíce eur

Poškodili sochu Laokoóna

Vlna protestov Last Generation

12.6.2023 (SITA.sk) - Vatikánsky súd v pondelok uznal dvoch environmentálnych aktivistov za vinných zo spôsobenia škody s priťažujúcimi okolnosťami a nariadil im zaplatiť viac ako 28-tisíc eur ako náhradu škody.Dvaja členovia environmentálnej aktivistickej skupiny Last Generation (Posledná generácia, pozn. red), Guido Viero a Ester Goffi, dostali aj deväťmesačný podmienečný trest a každý z nich má zaplatiť pokutu 1 620 eur. Tretia aktivistka Laura Zorzini, ktorú súdili spolu s nimi, dostala pokutu 120 eur.Súdny proces sa konal v dôsledku protestu vo Vatikánskych múzeách z 18. augusta, počas ktorého si Viero a Goffi prilepili ruky na podstavec sochy Laokoóna, jedného z najvýznamnejších antických diel v zbierke, o ktorom sa predpokladá, že pochádza z prvého storočia pred naším letopočtom.Na sochu tiež vyvesili transparent s nápisom „Posledná generácia: Žiadny plyn a žiadny uhlík“ a Zorzini ich pri tom natáčala.Akcia bola súčasťou vlny protestov Last Generation a spriaznených aktivistov po celej Európe, ktoré sa zamerali na múzeá a ďalšie kultúrne inštitúcie, na niekoľko dní obmedzili dopravu a inak narušili jej chod v snahe upozorniť na to, čo je podľa nich zlyhanie vlád v boji proti zmene klímy.O odvolaní podľa agentúry AP bezprostredne neinformovali.