Úradnícka vláda chce zvýšiť efektivitu čerpania eurofondov, slovo budú mať aj samosprávy

Pravidelné rokovania o eurofondoch

Eurofondy chcú využiť čo najefektívnejšie

Samosprávy budú mať slovo

12.6.2023 (SITA.sk) - Efektívne využitie európskych peňazí patrí k hlavným prioritám vlády Ľudovíta Ódora . Navrhne preto spôsoby ako efektívnejšie, transparentnejšie a profesionálnejšie riadiť tieto zdroje.Ako vyplýva zo schváleného Programového vyhlásenia vlády SR , ku krátkodobým zámerom v tejto oblasti patrí dočerpanie finančných prostriedkov Európskej únie z programového obdobia 2014 až 2020. Ich využívanie je na úrovni 70 % a do konca roka je potrebné dočerpať približne 4 mld. eur.„Vláda vytvorí vhodné podmienky pre efektívne využitie zostávajúcich finančných prostriedkov. Za týmto účelom bude vláda na pravidelnej báze organizovať tematické rokovania k implementácii s cieľom zabezpečiť zvýšenie efektivity a uspokojivú mieru čerpania,“ uvádza vládny program.Vláda v rámci krízových opatrení posúdi rizikovosť už zazmluvnených projektov a navrhne adresné opatrenia pre využitia voľných zdrojov.V záujme udržateľného a vyváženého rozvoja regiónov chce kabinet zabezpečiť efektívne využitie mimoriadnych iniciatív EÚ najmä na riešenie krízových situácií.„Cieľom je v maximálnej možnej miere využiť zostávajúcu finančnú alokáciu v rámci programového obdobia 2014 - 2020. Vláda zároveň zabezpečí využitie flexibilít v rámci procesov ukončovania programového obdobia 2014 - 2020 umožnených legislatívou EÚ s cieľom úspešného dočerpania zostávajúcej finančnej alokácie,“ plánuje Ódorova vláda.Sústrediť sa chce aj na rozbehnutie investícií z eurofondov v novom období 2021 až 2027 a zjednodušenie procesov. Zaviaže poskytovateľov zverejniť výzvy podľa harmonogramov výziev na rok 2023 prerokovávaných na zasadnutiach monitorovacieho výboru Programu Slovensko „Vláda pri využívaní fondov EÚ vníma potrebu posilnenia princípu partnerstva, preto bude významne podporovať zapájanie zástupcov samospráv a iných relevantných partnerov do procesu implementácie Programu Slovensko, a to predovšetkým vo fáze určovania priorít pri príprave konkrétnych výziev, podobne ako v prípade prípravy Plánu spravodlivej transformácie územia,“ sľubuje vláda.V spolupráci s Európskou komisiou pripraví podmienky pre zjednodušenie implementácie Programu Slovensko, vrátane odstraňovania zbytočne prísnych podmienok pre žiadateľov a zaťažujúcich administratívnych nárokov na prijímateľov kladených zo strany štátu, tzv. „gold-platingu“ - nad rámec tých, ktoré vyžaduje EÚ.