Ódorova vláda plánuje naďalej podporovať Ukrajinu a spolupracovať so spojencami z NATO a EÚ

Výdavky na obranu

Spolupráca so spojencami

12.6.2023 (SITA.sk) - Krátkodobými prioritami vlády pre oblasť obrany sú pokračujúca podpora Ukrajiny, stabilný rozpočet s dôrazom na vývoj a inovácie a modernizácia protivzdušnej obrany. Vyplýva to z Návrhu Programového vyhlásenia vlády , ktorý v pondelok schválil kabinet Ľudovíta Ódora Ako sa vo vyhlásení uvádza, vláda zváži možnosti darovania vojenského materiálu a poskytovania humanitárnej pomoci pre Ukrajinu tak, aby ani naďalej nebola ohrozená obranyschopnosť SR.Súčasne bude pokračovať vo výcviku ukrajinských vojakov bilaterálne, tak aj spoločne s členskými štátmi EÚ NATO . Vláda tiež udrží stabilitu výdavkov na obranu na úrovni dvoch percent hrubého domáceho produktu (HDP) a vytvorí podmienky pre ich udržanie na minimálne takejto úrovni aj na najbližších 27 rokov.Ako z programového vyhlásenia ďalej vyplýva, vláda bude pokračovať v budovaní ťažkej mechanizovanej brigády v rámci Cieľov spôsobilostí NATO.Zo strednodobého hľadiska sa vláda bude usilovať o prehlbovanie medzinárodnej spolupráce so spojencami. Vláda tak bude pokračovať v spolupráci s krajinami NATO a EÚ, ktoré sú pre Slovensko kľúčovými spojencami.Vláda súčasne zabezpečí pokračovanie účasti ozbrojených síl vo vojenských operáciách a misiách pod vedením medzinárodných organizácií. Vláda sa bude sústrediť aj na zefektívňovanie procesov domáceho krízového manažmentu v prospech bezpečnosti štátu.Jednou zo strednodobých priorít v oblasti obrany sú aj investície do rozvoja domácej obrannej infraštruktúry. Pri budovaní kapacít, pri modernizácii a budovaní infraštruktúry obrany bude vláda uplatňovať princípy transparentnosti, hodnoty za peniaze a nulovej tolerancie korupcie.