 Šport

25. mája 2026

Aktivisti pred MS 2026 upozorňujú na osoby, ktoré miznú pri štadióne určenom pre vrcholný turnaj


25.5.2026 (SITA.sk) - Blížiace sa futbalové MS prinášajú pozornosť turistov aj k vážnej kríze nezvestných v Mexiku.


Aktivisti v mexickom hlavnom meste vystavili obrazy množstva osôb, ktoré "zmizli" v blízkosti miestneho štadióna. Ten bude jedným z dejísk futbalových majstrovstiev sveta, ktoré hostia Mexiko, USA a Kanada.

Od roku 2006, keď mexická vláda začala kontroverznú protidrogovú operáciu, je v krajine oficiálne evidovaných približne 130-tisíc nezvestných osôb. Niektorí experti však naznačujú, že skutočný počet môže byť omnoho vyšší. V apríli označila Organizácia Spojených národov (OSN) túto krízu za "zločin proti ľudskosti".

Aktivisti a rodiny hľadajúce svojich blízkych umiestnili obrazy ich tvárí pri Aztéckom štadióne v Mexico City, kde Mexiko začne 11. júna svoju púť šampionátom duelom proti Juhoafrickej republike.

Vanesa Gómezová hľadá svoju dcéru od minulého roka a pre agentúru AFP uviedla: "Snažíme sa túto situáciu sprístupniť aj turistom, ktorí prichádzajú do tohto mesta, aby videli, že máme ozajstnú krízu zmiznutých osôb."

Niektorí aktivisti pritom kričali heslá ako "Lopta sa vracia domov, kedy sa vrátia naše deti?" a niektorí maľovali protestné graffiti.

Gabriel Díaz, ktorý hľadá svoju nezvestnú sestru, povedal: "Tak ako sú majstrovstvá sveta dôležité pre Mexico City, mali by byť dôležití aj ľudia, ktorí zmizli." Mexiko očakáva počas majstrovstiev sveta zhruba päť miliónov turistov.

Táto situácia nezvestných je jedným z najzávažnejších kríz v Mexiku posledných rokov, pričom jej rozsah dokumentujú aj viaceré medzinárodné správy a experti.


Zdroj: SITA.sk - Aktivisti pred MS 2026 upozorňujú na osoby, ktoré miznú pri štadióne určenom pre vrcholný turnaj © SITA Všetky práva vyhradené.

