 Meniny má Urban
25. mája 2026

Rázny krok pred zápasom so Švédskom. Kamery do slovenskej šatne už nevstúpia, keďže unikli citlivé informácie aj vulgarizmy – VIDEO, FOTO


Marketingová spoločnosť sa SZĽH aj Országhovi ospravedlnila.



25.5.2026 (SITA.sk) - Marketingová spoločnosť sa SZĽH aj Országhovi ospravedlnila.


Pred sobotňajším (23.5.) zápasom základnej skupiny B a majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku unikli počas vysielania televízie JOJ citlivé informácie zo šatne Slovenska.

Ukázali sa zábery zo šatne s príhovorom a motiváciou od trénera Vladimíra Országha, ale aj informácie ohľadom taktiky v dueli proti Česku.

Okrem iného sa na úplný záver snažil kouč hráčov nabudiť aj vulgarizmom: "Páni, tak poďme si ku**a po to!" A to rozvírilo vášne nielen medzi fanúšikmi, ale aj vo vedení reprezentácie.



"Pred každým zápasom MS vstupuje do šatne reprezentačného tímu kamera produkčnej spoločnosti oficiálneho televízneho vysielateľa, ktorá zaznamenáva príhovor hlavného trénera pred stretnutím. Zo strany organizátora majstrovstiev sveta a marketingovej spoločnosti sme mali garantované, že z nahrávky budú odstránené všetky citlivé časti týkajúce sa taktiky, hernej stratégie a interných informácií určených výhradne hráčom a realizačnému tímu. Na základe tejto dohody sme umožnili prístup kamery do šatne," píše sa vo vyhlásení Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) na jeho webe.

"Pred súbojom Slovenska proti Česku sa však do televízneho vysielania dostali aj slová trénera Országha obsahujúce citlivé informácie o súperovi a zápasovej stratégii. Slovenský tím sa voči tomuto pochybeniu zo strany výrobcu oficiálneho televízneho signálu po stretnutí dôrazne ohradil," uviedlo sa tam ďalej.



Marketingová spoločnosť sa SZĽH aj Országhovi ospravedlnila. "Zároveň priznala zlyhanie kontrolného tímu, ktorý nezachytil informácie, ktoré sa do verejného priestoru nemali dostať. Išlo o interné a citlivé informácie určené výhradne hráčom v šatni. Ich zverejnenie mohlo narušiť prípravu tímu na zápas a poškodiť reputáciu slovenskej reprezentácie aj jej hlavného trénera."

A preto sa zväz rozhodol k radikálnemu kroku - už nepovolí vstup kamery oficiálneho vysielateľa do šatne pred duelmi počas šampionátu, čo akceptovala daná spoločnosť aj Medzinárodná hokejová federácia (IIHF).


Zdroj: SITA.sk

