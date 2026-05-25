Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Neústupných Čechov na MS 2026 povedie skúsený kouč Koubek, starší na turnaji bude len Advocaat
Česká futbalová reprezentácia v ére samostatnosti nechýbala ani na jednom Eure, no na MS je toto iba ich druhá účasť po rýchlom vypadnutí v roku 2006. Druhý najstarší tréner na futbalových ...
Druhý najstarší tréner na futbalových majstrovstvách sveta v USA, Mexiku a Kanade bude 74-ročný Čech Miroslav Koubek. Povedie český tím, ktorý podľa neho nemá veľa hviezd, ale chce byť "jednotný, neústupný a odhodlaný“. Jeho cieľom je postúpiť zo základnej A-skupiny, v ktorej sa okrem Česka nachádza Mexiko, Juhoafrická republika a Kórejská republika.
"Skupina je mimoriadne náročná, najmä kvôli klimatickým podmienkam, ktorým budeme čeliť,“ uviedol počas tlačovej konferencie Koubek. Seriózny muž, ktorý však občas ukázal úsmev. Česi absolvujú duel proti ázijskému tímu v mexickej Guadalajare, Juhoafrickú republiku vyzvú v americkej Atlante a stretnutie proti domácemu Mexiku odohrajú v Mexiko City.
„Naším cieľom je postúpiť do vyraďovacej časti. To by bol úspech,“ doplnil Koubek.
Česká futbalová reprezentácia v ére samostatnosti nechýbala ani na jednom Eure, no na MS je toto iba ich druhá účasť po rýchlom vypadnutí v roku 2006. K miestenke na svetový šampionát sa Česi dostali cez domáce barážové zápasy proti Írsku a Dánsku, v oboch uspeli až v penaltovom rozstrele, pričom sa spoliehali najmä na defenzívu.
Napokon nebude najstarší
Koubek po zápase proti Dánskom dovolil tímu, aby ho na znak oslavy vyhodili do vzduchu, pred kamerami mal oči zaplavené slzami.
"Počul som, že tréner Curacaa Dick Advocaat nejde, vzdal to, takže budem najstarší. A čo?“ komentoval Koubek po postupe. Priznal, že oslavy pokračovali do rána.
Najstarší kouč napokon bude 78-ročný Advocaat, keďže pred MS sa pripojí k výberu Curacaa.
"Nie som pijan, ale rád si dám dve-tri pivá, keď je príležitosť,“ dodal Koubek, ktorého najväčším úspechom v trénerskej kariére je majstrovský titul z roku 2015 s Viktoriou Plzeň, mestom pre plzenské pivo. Napriek tomu je jeho prístup založený na disciplíne na ihrisku aj mimo neho a plnom nasadení v zápasoch.
Osviežujúca zmena
Koubek, bývalý brankár Sparty Praha, si vybudoval trénerskú reputáciu pomaly a získal titul s Plzňou ako 63-ročný. V rokoch 2016 až 2018 bol asistentom pri reprezentačnom tíme, ktorý sa nekvalifikoval na MS 2018. Po návrate do Plzne doviedol Viktoriu do štvrťfinále Európskej konferenčnej ligy v roku 2024.
Do pozície trénera českého národného tímu nastúpil v decembri 2025 po nevydarenej kvalifikácii, v ktorej jeho Česi prehrali 1:2 s Faerskými ostrovmi a 0:5 s Chorvátskom. Koubek označil novú pozíciu za „osviežujúcu zmenu“, pričom zdôraznil, že potrebuje vidieť všetko na vlastné oči a vytvoriť si vlastný názor.
Čaká ho však náročná úloha viesť tím, v ktorom len niekoľkí hráči pôsobia v najlepších európskych ligách. V Premier League hrali tento ročník Ladislav Krejčí (Wolverhampton) a Tomáš Souček (West Ham). Patrik Schick z Leverkusenu zaznamenal v I. bundeslige 16 gólov a Pavel Šulc z Lyonu nastrieľal 11 gólov v Ligue 1. Väčšina ostatných hráčov prichádza z českých klubov, najmä zo Slavie a Sparty Praha.
Nechýba vízia
"Od prvého dňa budem hráčov upozorňovať, že na MS sa ideme len zúčastniť. Nechceme tam ísť len pre zábavu,“ zdôraznil Koubek. Chce zároveň zlepšiť herný štýl oproti defenzívnym taktikám z baráže. "Máme víziu. Ale nečakajte tiki-taku, na to nemáme,“ priznal.
Po postupe na MS českému tímu predpovedajú postup do vyraďovacej časti. Koubek to však nechce brať príliš vážne: "Nemám nič proti, ale pravda sa ukáže na ihrisku. Okrem toho, počítače, ktoré dávajú tieto prognózy, sa zvyknú mýliť. Aj keď tentokrát by mohli mať pravdu.“
Prečítajte si tiež
Aktivisti pred MS 2026 upozorňujú na osoby, ktoré miznú pri štadióne určenom pre vrcholný turnaj
Crosby pochválil Slovákov za ich výkon proti Kanade: Bolo pôsobivé, v akom nasadení hrali, tempo bolo výborné – VIDEO, FOTO
