Aktivisti protestovali proti brexitu pred sídlom eurokomisie

Demonštrantka drží protibrexitový transparent počas protestu neďaleko sídla Európskeho parlamentu v Bruseli 9. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 9. októbra (TASR) - Skupina aktivistov zasadzujúcich sa proti odchodu Británie z EÚ zorganizovala v stredu protest pred centrálou Európskej komisie v Bruseli. Demonštranti vyzývali EÚ, aby odmietla nové brexitové návrhy britského premiéra Borisa Johnsona, informovala agentúra AP.Na proteste pred budovou Berlaymont, centrálou EK, sa zišlo niekoľko desiatok demonštrantov z Británie a Talianska. Vykrikovali heslá ako:a vyzývali na druhé referendum o brexite, ktoré by podľa nich odrážalopovedal agentúre AP 45-ročný Emmanuel Hemmings z anglického grófstva West Midlands.Britský návrh ponúka alternatívne riešenia pre takzvanú írsku poistku, ktoré však Európanov neuspokojili. Predstavitelia EÚ dali termín britskej vláde do konca tohto týždňa na dosiahnutie prijateľného kompromisu, ktorý by umožnil odchod Spojeného kráľovstva na základe dohody a zamedzil by hroziacemu tvrdému brexitu.Podľa návrhu, ktorý Johnson predložil mi minulý týždeň, by mala Británia opustiť colnú úniu EÚ 31. októbra. Anglicko, Wales a Škótsko by potom mali dosiahnuť obchodnú dohodu s EÚ do konca roku 2020. Severné Írsko by taktiež opustilo colnú úniu EÚ, ale ďalšie štyri roky by bolo naďalej viazané smernicami jednotného trhu, čo sa týka poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov a priemyselného tovaru. Potom by sa Severné Írsko rozhodlo, či sa chce aj ďalej riadiť pravidlami EÚ, alebo sa vytvorí tvrdá hranica.