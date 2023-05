Aktivisti v Španielsku protestovali proti farme chobotníc, navzájom sa budú loviť a môžu sa pokúsiť aj o útek

Farma s chobotnicami

Pokúsia sa o útek





Chobotnice sú základom stredomorskej stravy. Obzvlášť populárne sú v Španielsku a Taliansku, hoci obe tieto krajiny dovážajú väčšinu chobotníc, ktoré konzumujú.



22.5.2023 - Aktivisti za práva zvierat sa v nedeľu zišli v španielskej metropole Madrid, aby protestovali proti plánom na výstavbu farmy na chov chobotníc. Protestujúci argumentovali, že v krajine a v Európskej únii neexistujú žiadne príslušné zákony, ktoré by zaručovali dobré životné podmienky zvierat v zajatí.Plánovanú farmu, na ktorej by chceli chovať chobotnice vo veľkom počte, by mali postaviť na budúci rok na Kanárskych ostrovoch, španielskom súostroví ležiacom v Atlantickom oceáne.Projekt počíta s chovom asi troch miliónov chobotníc v prispôsobených nádržiach. Aktivistov to znepokojuje, pretože tieto tvory sú vo svojom prirodzenom prostredí osamelými predátormi.„Je to podobné, ako keby ste spolu uväznili tigre. Budú sa navzájom loviť a vzhľadom na svoju vysokú inteligenciu a obratnosť sa tiež pokúsia o útek,“ povedal hovorca protestu Jaime Poasada.