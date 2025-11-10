|
10. novembra 2025
Aktivisti z Greenpeace a mimovládni ochranári blokujú vlastnými telami vchod na ministerstvo životného prostredia
Chcú poukázať na podľa nich deštruktívne kroky rezortu pod vedením Tomáša Tarabu. Podľa ministra blokádou porušujú zákony.
Zdieľať
Protestujúci blokujú vlastnými telami vchod, držia transparenty s nápismi Dnes zatvorené či Ruky preč od prírody, menšie tabuľky upozorňujú na konkrétne problémy, ktoré vyčítajú ministrovi.
„To, čo predvádza minister životného prostredia Tomáš Taraba so svojou ‚družinou‘, prekračuje všetky medze. Zanechávajú po sebe spúšť, kamkoľvek sa pozrieme, či je reč o národných parkoch, škodlivých zákonoch, blokovaní rozvoja obnoviteľných zdrojov energie, masakroch medveďov a vlkov alebo celkovo nulovej odbornosti, z ktorej urobili štandard. Slovenská príroda potrebuje aspoň jeden deň od jeho škodlivých rozhodnutí oddych,“ uviedla Miroslava Ábelová z Greenspeace.
Avizuje trestné oznámenia: Taraba na sociálnej sieti napísal, že pred budovou porušuje asi 10 ľudí zákony, keď odmietajú púšťať zamestnancov do práce, obmedzili pohyb ľudí von z budovy, čím ich podľa ministra nezákonne obmedzili na slobode.
„Ekofanatici si myslia, že pre nich zákony neplatia. V danej veci ministerstvo, ale aj jednotliví zamestnanci, budú podávať trestné oznámenia,“ dodal.
Čo kritizujú: Odborníci kritizujú Tarabu za masívne čistky v ochrane prírody, oslabovanie príslušnej legislatívy, strieľanie medveďov a vlkov, nevyužité milióny z plánu obnovy na dekarbonizáciu priemyslu či svojvoľné zastavovanie projektov ako výkup pozemkov v národných parkoch či riešenie havarijnej situácie v Jelšave.
