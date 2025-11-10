|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 10.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Tibor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. novembra 2025
Minister Kamil Šaško potvrdil, že po nehode vlakov nikto nie je v kritickom stave
Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha.
Zdieľať
Po zrážke vlakov pri Pezinku sú všetci pacienti mimo ohrozenia života. Pred mimoriadnym rokovaním vlády to uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Dodal, že v nemocniciach skončilo 79 ľudí, momentálne sú dvaja ťažko zranení pacienti. S tým, že v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) ostáva hospitalizovaných 13 pacientov.
„To, čo je úplne najpodstatnejšie, že pri tejto nehode dvoch vlakov, dvoch rýchlikov, nedošlo k žiadnej tragickej udalosti, tzn. všetci pacienti sú mimo ohrozenia života, zároveň potvrdzujem, že nikto z pacientov nie je ani v kritickom stave,“ uviedol Šaško.
Potvrdil, že celkovo bolo do nemocníc prevezených 79 pacientov. „Ide prevažne o úrazové poranenia končatiny, hrudníka, hlavy, tržné rany. Máme dvoch pacientov, tých tzv. červených, s relatívne ťažšími zraneniami. Ide všetko o mladých ľudí, medzi 18 až 20 rokov,“ doplnil.
Podotkol, že v UNB bol po nehode otvorený aj traumatologický plán. „Chcem sa z tohto miesta veľmi pekne poďakovať vedeniu, ako aj všetkým záchranným zložkám za okamžitú a profesionálnu pomoc, ktorá bola poskytnutá. Konkrétne išlo o 15 posádok, z toho 13 záchranárskych a dve lekárske,“ konkretizoval minister.
Podľa neho sa po nehode ukázala kvalitná spolupráca všetkých záchranných zložiek. „Zasahovali aj Slovenský Červený kríž, dva evakuačné autobusy, ale aj, samozrejme, policajný a hasičský zbor, dobrovoľní hasiči, dobrovoľní záchranári. A chcem sa z tohto miesta poďakovať aj výbornej spolupráci na úrovni bratislavskej župy,“ spresnil.
Bratislavský samosprávny kraj informoval, že po oznámení vlakovej nehody zabezpečil pre cestujúcich z vlaku, ktorí nemuseli byť hospitalizovaní, náhradnú autobusovú dopravu. Vozidlá dopravcu regionálnej autobusovej dopravy boli k dispozícii do polnoci.
Po nehode vlakov skončilo v nemocniciach 79 ľudí
Po nedeľnej (9. 11.) nehode vlakov pri Pezinku skončilo v nemocniciach 79 ľudí. Informuje o tom na sociálnej sieti Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS). Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.
„Na mieste zasahovalo 15 ambulancií záchrannej zdravotnej služby a do nemocníc bolo transportovaných 79 pacientov,“ informovali zdravotní záchranári. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha. „Po prvotnom ošetrení boli transportované do bratislavských nemocníc na Kramároch a v Ružinove. Všetci boli pri vedomí,“ uviedli z OS ZZS s tým, že 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.
Po nehode vlakov pri Pezinku ošetrili v UNB 52 zranených
V nemocniciach v rámci Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) ošetrili po nedeľnej (9. 11.) nehode vlakov pri Pezinku 52 ľudí. Z toho 40 osôb previezli do štyroch nemocníc UNB záchrankami a ďalších 12 ľudí prišlo mimo sanitiek. TASR o tom informovala hovorkyňa UNB Eva Kliská.
„Rozsah zranení bol rôzny - od ľahkých, ako sú odreniny alebo pomliaždeniny, až po ťažké, ktoré si vyžadovali operačný zákrok. Boli to rôzne polytraumy, zlomeniny končatín, vážne poranenia hrudníka, brucha alebo hlavy,“ spresnila Kliská.
Ako podotkla, traja pacienti sa podrobili operačnému zákroku, aktuálne sú stabilizovaní a mimo ohrozenia života. V nemocniciach UNB zostalo hospitalizovaných 13 pacientov. „Aj vďaka rýchlemu zásahu našich zdravotníkov je ich stav stabilizovaný, majú sa dobre a sú pod dohľadom zdravotného personálu. Ostatných pacientov, ktorí mali ľahké zranenia, ošetrili na centrálnych prijímacích oddeleniach a vzhľadom na to, že ich stav si nevyžadoval hospitalizáciu, prepustili ich do domácej liečby,“ uviedla hovorkyňa.
Riaditeľ UNB Alexander Mayer sa poďakoval zdravotníkom. „Išlo o výnimočnú tímovú prácu, keď sa naši zdravotníci dokázali zosynchronizovať a podať mimoriadne profesionálny výkon. Oceňujem obrovské nasadenie všetkých, ktorí celú noc pracovali na záchrane ľudských životov,“ povedal Mayer.
Pri Pezinku došlo v nedeľu večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich.
Súvisiace články:
ZRÁŽKA VLAKOV MEDZI BRATISLAVOU A PEZINKOM: Desiatky zranených, jeden z vlakov prešiel podľa šéfa ŽSR na červenú (9. 11. 2025)
Vyšetrovanie zrážky rýchlikov pri Rožňave: Jeden bol približne o 100 metrov ďalej, než sa mal nachádzať – VIDEO, FOTO (14. 10. 2025)
Foto: Pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou (okres Rožňava) došlo aktuálne k zrážke dvoch oproti idúcich rýchlikov (13. 10. 2025)
Šutaj Eštok: Predbežnou príčinou nehody zrážky dvoch rýchlikov je, že jeden z rušňovodičov nedal prednosť (video) (13. 10. 2025)
Prečítajte si tiež
Taxi na letisko Schwechat – pohodlný a spoľahlivý spôsob cestovania
Aktivisti z Greenpeace a mimovládni ochranári blokujú vlastnými telami vchod na ministerstvo životného prostredia