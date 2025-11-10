|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 10.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Tibor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. novembra 2025
Zrážka troch áut na diaľnici D1 pred Bratislavou spôsobila rozsiahle kolóny
Tagy: Diaľnica D1
Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia na diaľnici D1. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, krátko po 6:00 sa v úseku ...
Zdieľať
10.11.2025 (SITA.sk) - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia na diaľnici D1. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, krátko po 6:00 sa v úseku 17,2 kilometra diaľnice v smere do Bratislavy zrazili tri osobné autá. Z uvedeného dôvodu upozorňujú na rozsiahle kolóny a komplikácie v cestnej premávke približne 30 kilometrov od miesta nehody. Kolóny evidujú aj v smere do Trnavy. Vodičov žiadajú, aby zvýšili opatrnosť a riadili sa pokynmi polície.
Zdroj: SITA.sk - Zrážka troch áut na diaľnici D1 pred Bratislavou spôsobila rozsiahle kolóny © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Zrážka troch áut na diaľnici D1 pred Bratislavou spôsobila rozsiahle kolóny © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Diaľnica D1
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Aktivisti z Greenpeace a mimovládni ochranári blokujú vlastnými telami vchod na ministerstvo životného prostredia
Aktivisti z Greenpeace a mimovládni ochranári blokujú vlastnými telami vchod na ministerstvo životného prostredia
<< predchádzajúci článok
ZRÁŽKA VLAKOV MEDZI BRATISLAVOU A PEZINKOM: Desiatky zranených, jeden z vlakov prešiel podľa šéfa ŽSR na červenú
ZRÁŽKA VLAKOV MEDZI BRATISLAVOU A PEZINKOM: Desiatky zranených, jeden z vlakov prešiel podľa šéfa ŽSR na červenú