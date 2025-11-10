Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

10. novembra 2025

Zrážka troch áut na diaľnici D1 pred Bratislavou spôsobila rozsiahle kolóny


Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia na diaľnici D1. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, krátko po 6:00 sa v úseku ...



07 676x396 10.11.2025 (SITA.sk) - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia na diaľnici D1. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, krátko po 6:00 sa v úseku 17,2 kilometra diaľnice v smere do Bratislavy zrazili tri osobné autá. Z uvedeného dôvodu upozorňujú na rozsiahle kolóny a komplikácie v cestnej premávke približne 30 kilometrov od miesta nehody. Kolóny evidujú aj v smere do Trnavy. Vodičov žiadajú, aby zvýšili opatrnosť a riadili sa pokynmi polície.


Zdroj: SITA.sk

Tagy: Diaľnica D1
nasledujúci článok >>
<< predchádzajúci článok
