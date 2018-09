V Maďarsku zasadne do lavíc takmer 1,26 milióna žiakov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 3. septembra (TASR) - Do školských lavíc základných a stredných škôl v Maďarsku zasadlo v pondelok 1,2582 milióna žiakov, informoval agentúru MTI rezort ľudských zdrojov.Podľa ministerstva dostalo vyše milióna detí zdarma balík učebníc - ide o všetky deti od prvej do deviatej triedy základných škôl, ale aj o žiakov stredných škôl zo sociálne slabších rodín.Pokračuje program bezplatného stravovania detí, v rámci ktorého sa v uplynulom školskom roku stravovalo na školách zdarma - prípadne za zvýhodnenú cenu - už 600.000 školákov.Rezort ďalej zdôraznil, že pedagógovia budú lepšie ohodnotení: od roku 2014 ich mzdy stúpli v priemere o 50 percent. Plat začínajúceho učiteľa s ukončeným univerzitným vzdelaním bol pred piatimi rokmi 130.000 forintov (398,50 €), v súčasnosti je to o 73.000 forintov (223,80 €) viac. Pedagóg s 20-ročnou praxou dostal pred zvýšením platov 173.000 forintov (530,20 €), teraz je to takmer dvojnásobne viac.Predseda Demokratického zväzu pedagógov Tamás Szűcs začiatkom augusta uviedol, že v školskom systéme chýba vyše 4000 učiteľov. Z internetovej stránky verejnej správy vyplýva, že školy hľadajú 696 pedagógov.Poslankyňa za opozičnú Maďarskú socialistickú stranu (MSZP) v komerčnej televízii ATV upozornila, že aj napriek zvyšovaniu miezd zarobí pedagóg v Maďarsku v súčasnosti iba 80 percent platu iných absolventov vysokej školy.