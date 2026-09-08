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08. septembra 2026
Aktuálna výzva sa ruší. Na predkladanie prihlášok na post riaditeľa FPU bude vyhlásená nová
Až do zvolenia nového riaditeľa či riaditeľky povedie FPU dočasne poverený riaditeľ František Kornaj. Rada Fondu ...
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8.9.2026 (SITA.sk) - Až do zvolenia nového riaditeľa či riaditeľky povedie FPU dočasne poverený riaditeľ František Kornaj.
Rada Fondu na podporu umenia (FPU) rozhodla o zrušení aktuálne vyhlásenej výzvy na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa či riaditeľky FPU. Vyhlási novú výzvu. Vyplýva to zo stanoviska rady FPU zverejneného na webe FPU, pod ktorým je podpísaný podpredseda Rady FPU poverený jej vedením Ľubomír Kleštinec.
Ako uvádza, Rada, ako orgán príslušný na voľbu riaditeľa/riaditeľky Fondu, k tomuto kroku pristúpila s cieľom zabezpečiť voľbu, ktorá nebude vyvolávať pochybnosti o jej priebehu či výsledku.
„Dôvera kandidátov, odbornej i širokej verejnosti v riadny priebeh procesu je pre Radu podstatná. Rada zdôrazňuje, že ide o jej vlastné rozhodnutie prijaté v rámci jej zákonnej pôsobnosti a v záujme FPU. Zrušenie výzvy sa netýka žiadneho z uchádzačov a nie je prejavom podpory ani odmietnutia ktorejkoľvek kandidatúry,” prízvukoval v stanovisku. Nová výzva bude spolu s podmienkami a harmonogramom zverejnená na webovom sídle Fondu, taktiež o nej bude informovaná verejnosť. „Uchádzači, ktorí podali prihlášku v rámci zrušenej výzvy, budú o ďalšom postupe informovaní a budú sa môcť opätovne prihlásiť,” doplnil.
Až do zvolenia nového riaditeľa či riaditeľky povedie FPU dočasne poverený riaditeľ František Kornaj.
Rada FPU ešte pred niekoľkými dňami uviedla, že eviduje odporúčanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) na zrušenie aktuálne vyhlásenej výzvu na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa či riaditeľky Fondu, a tiež na vyhlásenie novej výzvy. Kleštinec vtedy uviedol, že Rada posudzuje obsah odporúčania a následne o ďalšom postupe rozhodne v rámci svojej zákonnej pôsobnosti.
Ministerka Šimkovičová totiž odporučila Rade FPU zrušenie aktuálne vyhlásenej výzvy na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa či riaditeľky FPU a vyhlásenie novej výzvy. Pri posudzovaní výzvy sa podľa rezortu kultúry objavili viaceré otázky týkajúce sa súladu jej obsahu s príslušnými ustanoveniami zákona o Fonde, preto ministerka považuje za dôležité riadne posúdenie týchto otázok a nastavenie ďalšieho postupu tak, aby nevyvolával pochybnosti o zákonnosti a transparentnosti voľby.
Ministerka Šimkovičová vzhľadom na vzniknuté pochybnosti nepovažovala za vhodné pokračovať v aktuálnom procese bez toho, aby boli odstránené. Zrušenie súčasnej výzvy a vyhlásenie novej je podľa nej možnosťou nastaviť celý proces nanovo, jednoznačne a v súlade so zákonom, a tiež možnosťou, ako predísť ďalším pochybnostiam o jeho priebehu či výsledku.
Rada FPU mala nového riaditeľa FPU vyberať na svojom rokovaní v utorok 8. septembra. Podľa informácií, ktoré nedávno poskytli z FPU, kritériá výzvy na predkladanie prihlášok na post riaditeľa Fondu splnili piati uchádzači. O post riaditeľa sa mali uchádzať Jaroslav Dóczy, Klaudia Gregušová, Alena Rezková, a tiež František Kornaj. Medzi uchádzačmi bola i Jana Orlická, ktorá ale neskôr odstúpila. Predošlý riaditeľ Ondrej Špoták skončil na čele FPU na sklonku apríla 2025, odvolala ho Rada FPU.
Zdroj: SITA.sk - Aktuálna výzva sa ruší. Na predkladanie prihlášok na post riaditeľa FPU bude vyhlásená nová © SITA Všetky práva vyhradené.
Rada Fondu na podporu umenia (FPU) rozhodla o zrušení aktuálne vyhlásenej výzvy na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa či riaditeľky FPU. Vyhlási novú výzvu. Vyplýva to zo stanoviska rady FPU zverejneného na webe FPU, pod ktorým je podpísaný podpredseda Rady FPU poverený jej vedením Ľubomír Kleštinec.
Voľba nového riaditeľa alebo riaditeľky
Ako uvádza, Rada, ako orgán príslušný na voľbu riaditeľa/riaditeľky Fondu, k tomuto kroku pristúpila s cieľom zabezpečiť voľbu, ktorá nebude vyvolávať pochybnosti o jej priebehu či výsledku.
„Dôvera kandidátov, odbornej i širokej verejnosti v riadny priebeh procesu je pre Radu podstatná. Rada zdôrazňuje, že ide o jej vlastné rozhodnutie prijaté v rámci jej zákonnej pôsobnosti a v záujme FPU. Zrušenie výzvy sa netýka žiadneho z uchádzačov a nie je prejavom podpory ani odmietnutia ktorejkoľvek kandidatúry,” prízvukoval v stanovisku. Nová výzva bude spolu s podmienkami a harmonogramom zverejnená na webovom sídle Fondu, taktiež o nej bude informovaná verejnosť. „Uchádzači, ktorí podali prihlášku v rámci zrušenej výzvy, budú o ďalšom postupe informovaní a budú sa môcť opätovne prihlásiť,” doplnil.
Až do zvolenia nového riaditeľa či riaditeľky povedie FPU dočasne poverený riaditeľ František Kornaj.
Rada FPU ešte pred niekoľkými dňami uviedla, že eviduje odporúčanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) na zrušenie aktuálne vyhlásenej výzvu na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa či riaditeľky Fondu, a tiež na vyhlásenie novej výzvy. Kleštinec vtedy uviedol, že Rada posudzuje obsah odporúčania a následne o ďalšom postupe rozhodne v rámci svojej zákonnej pôsobnosti.
Zrušenie aktuálnej výzvy
Ministerka Šimkovičová totiž odporučila Rade FPU zrušenie aktuálne vyhlásenej výzvy na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa či riaditeľky FPU a vyhlásenie novej výzvy. Pri posudzovaní výzvy sa podľa rezortu kultúry objavili viaceré otázky týkajúce sa súladu jej obsahu s príslušnými ustanoveniami zákona o Fonde, preto ministerka považuje za dôležité riadne posúdenie týchto otázok a nastavenie ďalšieho postupu tak, aby nevyvolával pochybnosti o zákonnosti a transparentnosti voľby.
Ministerka Šimkovičová vzhľadom na vzniknuté pochybnosti nepovažovala za vhodné pokračovať v aktuálnom procese bez toho, aby boli odstránené. Zrušenie súčasnej výzvy a vyhlásenie novej je podľa nej možnosťou nastaviť celý proces nanovo, jednoznačne a v súlade so zákonom, a tiež možnosťou, ako predísť ďalším pochybnostiam o jeho priebehu či výsledku.
Rada FPU mala nového riaditeľa FPU vyberať na svojom rokovaní v utorok 8. septembra. Podľa informácií, ktoré nedávno poskytli z FPU, kritériá výzvy na predkladanie prihlášok na post riaditeľa Fondu splnili piati uchádzači. O post riaditeľa sa mali uchádzať Jaroslav Dóczy, Klaudia Gregušová, Alena Rezková, a tiež František Kornaj. Medzi uchádzačmi bola i Jana Orlická, ktorá ale neskôr odstúpila. Predošlý riaditeľ Ondrej Špoták skončil na čele FPU na sklonku apríla 2025, odvolala ho Rada FPU.
Zdroj: SITA.sk - Aktuálna výzva sa ruší. Na predkladanie prihlášok na post riaditeľa FPU bude vyhlásená nová © SITA Všetky práva vyhradené.
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