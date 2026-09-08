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08. septembra 2026

Brusel kritizoval účasť srbských predstaviteľov na pohrebe vojnového zločinca Mladiča


Tagy: Genocída Pohreb Srbská vláda Vojnové zločiny Vojnovy zlocinec Zločiny proti ľudskosti

Šéfovia hlavných inštitúcií EÚ označili účasť vysokých srbských predstaviteľov na pohrebe za obzvlášť poľutovaniahodnú. Účasť vysokopostavených srbských predstaviteľov na pohrebe vojnového ...



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serbia_ratko_mladic_funeral_48_76 676x451 8.9.2026 (SITA.sk) - Šéfovia hlavných inštitúcií EÚ označili účasť vysokých srbských predstaviteľov na pohrebe za obzvlášť poľutovaniahodnú.


Účasť vysokopostavených srbských predstaviteľov na pohrebe vojnového zločinca Ratka Mladiča je „obzvlášť poľutovaniahodná“, vyhlásili v utorok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa.

Mäsiar z Bosny


Pohreb bývalého bosnianskosrbského generála, známeho ako „mäsiar z Bosny“, tak ďalej zvýšil napätie medzi Bruselom a Belehradom, ktorý sa uchádza o členstvo v Európskej únii (EÚ).

„Zábery zo včerajšieho pohrebu Ratka Mladiča v Belehrade boli šokujúce,“ uviedli von der Leyenová a Costa na sociálnej sieti. „Prvky oficiálnej podpory a prítomnosť niektorých vysokopostavených srbských predstaviteľov na pohrebe sú nanajvýš poľutovaniahodné.“

Temná kapitola


Na pondelkovej rozlúčke s Mladičom sa zúčastnili tisíce ľudí. Predstavitelia EÚ uviedli, že účasť predstaviteľov štátu dokazuje „neschopnosť vyrovnať sa s temnou kapitolou nedávnych európskych dejín“ a je v rozpore s hodnotami, na ktorých je založená cesta Srbska do EÚ.

Mladič zomrel minulý mesiac v Haagu vo veku 84 rokov. Medzinárodný tribunál ho uznal za vinného z genocídy, vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti spáchaných počas vojny v Bosne a Hercegovine v 90. rokoch.

Srbský minister spravodlivosti Nenad Vujič pôvodne oznámil, že Mladič bude pochovaný „s vojenskými a štátnymi poctami“.

Vučič zasahoval


Rozhodnutie vyvolalo ostrú medzinárodnú kritiku a prezident Aleksandar Vučič následne rozsah oficiálnych pôct zmiernil.

Vučič odmietol obvinenia, že Srbsko bývalého generála oslavuje. Tvrdí, že podoba pohrebu zodpovedala želaniam Mladičovej rodiny.

Zrušené návštevy


EÚ zatiaľ neoznámila, aké konkrétne následky by udalosť mohla mať pre prístupové rokovania Srbska s 27-členným blokom.

Eurokomisárka pre rozšírenie Marta Kosová však už zrušila plánovanú návštevu Belehradu.

Podľa dostupných informácií je zároveň pravdepodobné, že von der Leyenová Srbsko vynechá počas svojej pripravovanej cesty po krajinách západného Balkánu.


Zdroj: SITA.sk - Brusel kritizoval účasť srbských predstaviteľov na pohrebe vojnového zločinca Mladiča © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Genocída Pohreb Srbská vláda Vojnové zločiny Vojnovy zlocinec Zločiny proti ľudskosti
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