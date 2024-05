Aktuálne kontroverzné témy podľa Blahu pritiahnu ľudí k európskym voľbám (video)

Významní politici na kandidátke

22.5.2024 (SITA.sk) - Slovensko potrebuje v Bruseli a Štrasburgu bojovníkov. Blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu môžu rozhodnúť o budúcnosti EÚ a Slovenska a strana Smer-SD ich berie veľmi vážne. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol kandidát na europoslanca Ľuboš Blaha (Smer-SD).Podľa Blahu tu nie je priestor na politické hry. „Trošku sa aj čudujem niektorým stranám, že robia takéto hry, že avizujú nejakých politikov, ktorí by kandidovali a potom nenastúpili," hovorí Blaha.Smer-SD má na kandidátke významných politikov, ktorí nebudú hrať s ľuďmi žiadne hry. „Nastúpime do Európskeho parlamentu a budeme bojovať za Slovensko, pokiaľ nás ľudia zvolia," vyhlásil.Čo sa týka účastí ľudí na eurovoľbách, podľa Blahu sa situácia dramaticky zmenila. „Zoberte si, že ešte pred možno piatimi rokmi, keď boli naposledy európske voľby, tak sa riešili rôzne smernice, nariadenia a skôr technické témy. A dnes máme odrazu na stole tie najpálčivejšie témy Slovenska. Máme tému vojna či mier. To bude kľúčová téma týchto volieb," uviedol Blaha s tým, že to bude o tom, či zvíťazí vojnový hlas, ktorý reprezentujú progresívci, alebo naopak, mierový hlas, ktorý reprezentuje strana Smer-SD.„To isté platí o otázke tej kultúrnej agendy, kde nám progresívci vtláčajú zo západu rôzne tie LGBTI témy a rôzne kultúrne menšinové, dúhové témy," uviedol Blaha a doplnil, že vážnou témou je aj možnosť odobratia práva veta, čo by podľa neho ohrozilo národnú suverenitu SR.„Som presvedčený, že ľudia za posledných päť rokov zistili, že v Bruseli sa piekli tie najhoršie rozhodnutia, aké potom prichádzali na Slovensko vrátane očkovania, vrátane nákupu vakcín," zdôraznil Blaha a spomenul tiež témy, akými sú napríklad militarizácia, rusofóbia a nenávisť, ktoré podľa neho Slovákov zmobilizujú. Blaha je teda presvedčený, že účasť v európskych voľbách bude tentokrát vyššia. „Samozrejme, že to nebude na úrovni parlamentných alebo prezidentských volieb. Tipujem 33 – 35 percent," uzavrel.