Kto bude novým predsedom strany Hlas-SD? Saková z hry údajne vypadla

22.5.2024 (SITA.sk) - Novým predsedom strany Hlas-SD sa má stať Matúš Šutaj Eštok alebo Erik Tomáš . Z dvojice favoritov bude vyberať 20-členné predsedníctvo strany už tento piatok, informuje o tom portál Aktuality.sk Vedenie strany by sa malo zhodnúť na jednom kandidátovi, o ktorom potom bude hlasovať snem. Zároveň sa budú nanovo voliť podpredsedovia Hlasu-SD. Náhradou za Petra Pellegriniho sa mal stať niekto zo štvorice podpredsedov strany – Richard Raši , Erik Tomáš, Zuzana Dolinková Denisa Saková , alebo generálny manažér strany Matúš Šutaj Eštok.V tomto duchu sa vyjadrovali predstavitelia Hlasu-SD vrátane Pellegriniho. Erik Tomáš je podľa posledných meraní najdôveryhodnejším členom vlády a ako minister práce má zosobňovať sociálnodemokratické smerovanie Hlasu.„V strane sa určite dohodneme na jednom mene kandidáta na predsedu strany, a to ponúkneme snemu. Rozhodujúce slovo pri výbere by mal mať otec a zakladateľ strany Peter Pellegrini,“ povedal pre Aktuality.sk Tomáš.Zvolený prezident Pellegrini podľa informácií portálu preferuje ako svojho nástupcu Matúša Šutaja Eštoka, pretože je jedným zo zakladateľov strany Hlas a už roky patrí k jeho najbližším spolupracovníkom. Eštok je v súčasnosti ako minister vnútra aj jednou z hlavných tvárí vlády po atentáte na premiéra Roberta Fica „S pánom predsedom sme absolvovali stretnutia viacerých krajských štruktúr. Boli sme v piatich z ôsmich krajov,“ povedal pred týždňom Šutaj Eštok. „Ja som tam chodil z pozície generálneho manažéra, ktorý vždy na tieto stretnutia s členmi chodí,“ uviedol s tým, že verejnosti meno kandidáta oznámia, keď ho prediskutujú vo všetkých krajoch.Pôvodne sa v médiách objavovalo meno Denisy Sakovej ako ďalšej možnej kandidátky na líderku hnutia popri Šutajovi Eštokovi, napokon údajne jej meno z hry vypadlo. Richard Raši má nahradiť Pellegriniho vo funkcii predsedu parlamentu.