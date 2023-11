Aktuálne počasie je luxusná pauza a situáciu s migráciou treba podľa Eštoka riešiť tam, kde vzniká

Stretnutie ministrov vnútra V4

Intenzívna spolupráca tretích krajín

27.11.2023 (SITA.sk) - Energia venovaná ochrane vnútroštátnych hraníc by mala byť presmerovaná na ochranu vonkajších hraníc EÚ. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok s tým, že v tomto súhlasia s Maďarskom, a netešia sa tomu, že už 14 krajín európskeho priestoru má zavedené vnútroštátne kontroly.O aktuálnej situácii v súvislosti s nelegálnou migráciou informoval minister vnútra po pondelkovom stretnutí ministrov vnútra členských štátov V4, Rakúska a Nemecka v Maďarsku. Šutaj Eštok sa vyjadril, že sa zhodli na tom, že téma nelegálnej migrácie je veľkou výzvou a problémom pre celú EÚ.„Takéto kontroly sa zavádzajú v čase krízy. Je to aj veľkým výkričníkom pre európske spoločenstvo, že žijeme dnes v dobe krízy a musíme nájsť spoločné riešenie na to, aby sme sa z tejto krízy spoločne dostali," dodal minister vnútra.Ako ďalej uviedol, krajiny sa zhodli aj na tom, že je potrebné chrániť vonkajšiu hranicu a Slovensko je pripravené pomôcť. „Sú to témy, v ktorých nie pri všetkom sa zhodneme, ale je podstatné, že sa vieme baviť, že vieme viesť dialóg a verím, že iba skrz dialóg sa vieme posunúť aj pri hľadaní riešení, ktoré nám pomôžu pri boji s takým vážnym problémom, ako je nelegálna migrácia," uviedol minister.Vyzdvihol bilaterálnu zhodu s Rakúskom v tom, že riešenie problému nelegálnej migrácie musí byť aj v intenzívnej spoluprácu tretích krajín.„Musíme migráciu riešiť tam, kde vzniká," vyhlásil Šutaj Eštok s tým, že aktuálna situácia je taká, že „máme luxusnú pauzu", ktorú umožňuje aktuálne počasie, ako aj stav v Srbsku na maďarsko-srbských hraniciach.Minister však na záver vyhlásil, že krajiny musia byť pripravené, pretože s príchodom jari a lepšieho počasia sa situácia opäť zhorší, čomu nasvedčuje aj bezpečnostná situácia vo svete.