Ťapáková zrušila v SND hosťovanie pražského divadla. Umelci sa búria a hovoria o politickej cenzúre queer tematiky

10.10.2024 (SITA.sk) - Divadlo Studio Hrdinů považuje dôvod zrušenia svojho hosťovania v Slovenskom národnom divadle (SND) , ktorý uviedla poverená riaditeľka SND Zuzana Ťapáková , za nedostatočný. Divadlo to uviedlo pre agentúru SITA v stanovisku k medializovaným informáciám o tom, že Ťapáková nepodpísala zmluvu na hosťovanie Studia Hrdinů v rámci festivalu Drama Queer.Ťapáková, ktorá prišla do SND koncom augusta, podľa medializovaných informácií uviedla, že nebude podpisovať zmluvy o hosťovaní niekoľko týždňov pred ním, a že takéto akcie sa plánujú mesiace vopred. České Studio hrdinů však zdôraznilo, že o hosťovaní diskutovali s festivalom Drama Queer od februára tohto roka, s Činohrou SND od marca.Divadlo uviedlo, že k zrušeniu svojho hosťovania pristupujú s ľútosťou, a to najmä v kontexte zmien v oblasti kultúry na Slovensku. Podľa nich bolo na hosťovanie všetko pripravené a okrem podpisu na zmluve nechýbalo nič, čo by bránilo úspešnému konaniu akcie.„Pravé dôvody za nepodpísaním zmluvy zostávajú pani riaditeľkou SND nevyslovené. Z našej strany je úplne jasné, že nové politikum cez riaditeľku SND ako štátnej inštitúcie nechce podporovať LGBTI+ komunitu a nesúhlasí tak so samotným obsahom festivalu Drama Queer. Stali sme se súčasťou problému, ktorý na prvý pohľad môže pôsobiť marginálne, v skutočnosti ale poukazuje na rozsiahly problém kultúrnej politiky na Slovensku,“ vyjadrilo sa Studio Hrdinů.Divadlo uviedlo, že podobnú situáciu nikdy nezažili. Zdôraznilo tiež, že s Činohrou SND majú dosiaľ dobré vzťahy, čo je podľa nich badateľné aj na tom, že z Činohry SND počuť nesúhlas s nepodpísaním zmluvy o hosťovaní.„S vedením činohry sme rokovali najmenej pol roka dopredu a všetko bolo riadne naplánované,“ dopĺňa Studio Hrdinů s tým, že pre nich nejde o prvé hosťovanie na Slovensku a v minulosti tu už uviedli niekoľko predstavení, ktoré sa netajili svojou spoločensko-politickou kritikou.„Predtým boli tieto predstavenia vítané, teraz, naopak, stojíme pred situáciou neštandardnou a boľavou,“ dodalo české divadlo.„Zmluva o hosťovaní súboru medzi Studiom Hrdinů a SND nebola podpísaná v riadnom termíne. Nerealizovanie predstavenia je záležitosťou legislatívnych pravidiel, ktoré sa týkajú podpisov všetkých zmlúv,“ uviedla v stanovisku pre agentúru SITA tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková . Dodala tiež, že predstavenie Měsíční kámen nemohlo byť zrušené, vzhľadom na to, že v programe Činohry na október ani nebolo uvedené, ani sa naň nepredávali vstupenky.Predstavenie Měsíční kámen je adaptáciou rovnomenného románu od súčasného islandského autora Sjóna. Ide o príbeh chlapca v Rejkjavíku na pozadí udalostí začiatku 20. storočia.„Rok 1918 bol posledným rokom prvej svetovej vojny. Islanďania oslavovali víťazstvo storočného boja o nezávislosť, zároveň však vypukla epidémia španielskej chrípky a vybuchla sopka Katla. Chlapec, osamelý anti-hrdina Máni (Mesiac), ktorého osud určuje i chýbajúce rodinné zázemie a sexuálna orientácie, trávi čas v prvých biografoch a obraz svojho sveta si predstavuje ako film,“ približuje Studio Hrdinů dej predstavenia.