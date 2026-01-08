Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Kultúra    Knižné novinky

08. januára 2026

Aký máte sen? Toto je kniha, ktorá vás prinúti prestať žiť podľa očakávaní iných



Nie každý chce byť podnikateľom, ale každý má sen.



Zdieľať
Aký máte sen? Toto je kniha, ktorá vás prinúti prestať žiť podľa očakávaní iných

Aký máte sen? je kniha pre všetkých, ktorí cítia, že uviazli vo všednosti a hľadajú odvahu žiť podľa seba.

Táto motivačná kniha sa od mnohých podobných titulov líši hneď na začiatku. Nesľubuje rýchly úspech, instantné bohatstvo ani univerzálny recept na šťastie. Namiesto toho kladie jednoduchú, no znepokojujúcu otázku: Aký je váš sen – a prečo ho ešte nežijete?

Simon Squibb nie je teoretik. Jeho príbeh tvorí pevný základ celej knihy. Ako pätnásťročný chlapec skončil bez strechy nad hlavou, bez peňazí a bez zázemia. Napriek tomu sa nevzdal. Postupne vybudoval úspešnú firmu, ktorú po rokoch predal za milióny.

Dnes je podnikateľom, investorom, mentorom a zakladateľom platformy HelpBnk, ktorá spája ľudí so snami s tými, ktorí ich chcú podporiť – finančne aj mentálne. Na sociálnych sieťach oslovuje milióny ľudí jednoduchou otázkou: What’s your dream? Odpovede, ktoré zaznamenáva, sú často dojímavé, odvážne aj bolestne úprimné.

Dôležité je, že sa nesnaží presvedčiť každého, aby dal výpoveď a rozbehol biznis. Skôr vás vedie k tomu, aby ste prehodnotili, čo vám dáva zmysel a ako sa k tomu môžete priblížiť realistickými krokmi.

Jednou z najvýraznejších myšlienok knihy je výzva zabudnúť na plán B. Podľa Squibba totiž záložný plán často slúži ako pohodlná výhovorka, prečo sa naplno neodhodlať k tomu, po čom túžime.

Neznamená to konať bezhlavo. Znamená to prestať sabotovať vlastné sny ešte skôr, než im dáte šancu. Autor otvorene hovorí aj o zlyhaniach, slepých uličkách a momentoch, keď to nevyšlo. Práve tie však považuje za nevyhnutnú súčasť cesty.

Silnou stránkou knihy je, že osloví aj čitateľov, ktorí už podnikajú alebo vedú tímy. Squibb sa venuje témam ako:

  • výber správnych ľudí do firmy,
  • rozpoznanie, kedy je čas niečo ukončiť,
  • ako nestratiť pôvodný zmysel podnikania,
  • ako rásť bez vyhorenia.

Vďaka tomu kniha nepôsobí jednostranne, ale ako komplexný sprievodca zmysluplnou prácou a životom. Svoje nadšenie vyjadril aj Jamie Oliver, ktorý o knihe povedal: „Inšpiratívne… Simon vám dodá silu nebojácne vykročiť za svojimi snami.“

Ak hľadáte knihu, ktorá vás prebudí zo všednosti, dodá odvahu a zároveň ponúkne realistický pohľad na cestu za snom, Simon Squibb vám má čo povedať. A možno po prečítaní knihy Aký máte sen? budete konečne poznať odpoveď na otázku, ktorú vám nikto predtým nedal odvahu položiť.


