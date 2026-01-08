|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 8.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Severín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. januára 2026
Briti zaradili Bratislavu k najvyhľadávanejším destináciám roka 2026
Výber top 50 destinácií na rok 2026 odzrkadľuje preferencie britských cestovateľov, medzi ktorými dominujú najmä krátke letecké vzdialenosti, autentické kultúrne zážitky a pobyty pri mori.
Zdieľať
Bratislava je medzi 50 najobľúbenejšími destináciami britských cestovateľov v roku 2026. Zoznam zostavila medzinárodná spoločnosť Travel and Tour World (TTW), zameraná na cestovný ruch, turizmus, letectvo a hotelierstvo, na základe rozsiahleho výskumu, dátových analýz a hlasovania čitateľov. Slovenská metropola tak predstihla desiatky európskych miest. Ako vo štvrtok informovala národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel, rebríček reflektuje aktuálne aj budúce trendy v oblasti cestovania.
„Zaradenie slovenského hlavného mesta medzi najobľúbenejšie cestovateľské destinácie potvrdzuje rastúci záujem zahraničných návštevníkov o Slovensko ako atraktívnu a autentickú krajinu v srdci Európy,“ uviedol generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete. „Tento úspech je výsledkom dlhodobej spolupráce s partnermi v cestovnom ruchu a systematickej propagácie našej krajiny na kľúčových zahraničných trhoch,“ dodal.
Výber top 50 destinácií na rok 2026 odzrkadľuje preferencie britských cestovateľov, medzi ktorými dominujú najmä krátke letecké vzdialenosti, autentické kultúrne zážitky a pobyty pri mori. Zoznam tiež zahŕňa destinácie bohaté na históriu a kultúru, ktoré ponúkajú jedinečné zážitky, ako aj atraktívne prímorské a plážové lokality.
Slovenské hlavné mesto je pre britských cestovateľov dostupnejšie aj vďaka priamemu leteckému spojeniu. Dovolenkári sa totiž často rozhodujú na základe jednoduchej dostupnosti destinácie.
„Veľmi sa tešíme z umiestnenia v tomto rebríčku. Naše hlavné mesto dlhodobo oslovuje cestovateľov svojou čoraz lepšou dostupnosťou, autentickou atmosférou, zaujímavou históriou i modernou architektúrou,“ povedala predsedníčka predstavenstva Bratislava Tourist Board (BTB) Nina Erneker. Kombinácia lokálneho šarmu, svetových gastronomických zážitkov a výhodný pomer ceny a kvality podľa nej môže posunúť Bratislavu v rankingu vyššie aj v tomto roku.
Bratislava je pre Britov cenovo dostupná, pochvaľujú si aj miestne atrakcie. „Radi sa fotia pri soche Čumila, obdivujú modernú aj historickú architektúru, zážitkom sú pre nich aj výhľady z ikonickej reštaurácie UFO na Moste SNP, čo pre Britov robí z návštevy Bratislavy nezabudnuteľný zážitok,“ poznamenala vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová s tým, že oceňujú aj krátke vzdialenosti medzi atrakciami.
V top 50 destinácií pre britských cestovateľov sú napríklad Tenerife (najväčší z Kanárskych ostrovov), Rím, Paríž, grécky ostrov Santorini, Istanbul, Lisabon, ako aj Route 66 v USA, Amsterdam, Berlín, Marrákeš, Dublin, Pafos, Al Ula (Saudská Arábia), Brusel, Dubaj, Krakov, Káhira či Viedeň.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
IMT Smile na Colours of Ostrava dokážu, že Ľudia nie sú zlí. Aurora príde s legendou z The Chemical Brothers
IMT Smile na Colours of Ostrava dokážu, že Ľudia nie sú zlí. Aurora príde s legendou z The Chemical Brothers
<< predchádzajúci článok
Aký máte sen? Toto je kniha, ktorá vás prinúti prestať žiť podľa očakávaní iných
Aký máte sen? Toto je kniha, ktorá vás prinúti prestať žiť podľa očakávaní iných