Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 8.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Severín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zaujímavosti

08. januára 2026

Briti zaradili Bratislavu k najvyhľadávanejším destináciám roka 2026



Výber top 50 destinácií na rok 2026 odzrkadľuje preferencie britských cestovateľov, medzi ktorými dominujú najmä krátke letecké vzdialenosti, autentické kultúrne zážitky a pobyty pri mori.



Zdieľať
Briti zaradili Bratislavu k najvyhľadávanejším destináciám roka 2026

Bratislava je medzi 50 najobľúbenejšími destináciami britských cestovateľov v roku 2026. Zoznam zostavila medzinárodná spoločnosť Travel and Tour World (TTW), zameraná na cestovný ruch, turizmus, letectvo a hotelierstvo, na základe rozsiahleho výskumu, dátových analýz a hlasovania čitateľov. Slovenská metropola tak predstihla desiatky európskych miest. Ako vo štvrtok informovala národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel, rebríček reflektuje aktuálne aj budúce trendy v oblasti cestovania.


„Zaradenie slovenského hlavného mesta medzi najobľúbenejšie cestovateľské destinácie potvrdzuje rastúci záujem zahraničných návštevníkov o Slovensko ako atraktívnu a autentickú krajinu v srdci Európy,“ uviedol generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete. „Tento úspech je výsledkom dlhodobej spolupráce s partnermi v cestovnom ruchu a systematickej propagácie našej krajiny na kľúčových zahraničných trhoch,“ dodal.

Výber top 50 destinácií na rok 2026 odzrkadľuje preferencie britských cestovateľov, medzi ktorými dominujú najmä krátke letecké vzdialenosti, autentické kultúrne zážitky a pobyty pri mori. Zoznam tiež zahŕňa destinácie bohaté na históriu a kultúru, ktoré ponúkajú jedinečné zážitky, ako aj atraktívne prímorské a plážové lokality.

Slovenské hlavné mesto je pre britských cestovateľov dostupnejšie aj vďaka priamemu leteckému spojeniu. Dovolenkári sa totiž často rozhodujú na základe jednoduchej dostupnosti destinácie.

„Veľmi sa tešíme z umiestnenia v tomto rebríčku. Naše hlavné mesto dlhodobo oslovuje cestovateľov svojou čoraz lepšou dostupnosťou, autentickou atmosférou, zaujímavou históriou i modernou architektúrou,“ povedala predsedníčka predstavenstva Bratislava Tourist Board (BTB) Nina Erneker. Kombinácia lokálneho šarmu, svetových gastronomických zážitkov a výhodný pomer ceny a kvality podľa nej môže posunúť Bratislavu v rankingu vyššie aj v tomto roku.

Bratislava je pre Britov cenovo dostupná, pochvaľujú si aj miestne atrakcie. „Radi sa fotia pri soche Čumila, obdivujú modernú aj historickú architektúru, zážitkom sú pre nich aj výhľady z ikonickej reštaurácie UFO na Moste SNP, čo pre Britov robí z návštevy Bratislavy nezabudnuteľný zážitok,“ poznamenala vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová s tým, že oceňujú aj krátke vzdialenosti medzi atrakciami.

V top 50 destinácií pre britských cestovateľov sú napríklad Tenerife (najväčší z Kanárskych ostrovov), Rím, Paríž, grécky ostrov Santorini, Istanbul, Lisabon, ako aj Route 66 v USA, Amsterdam, Berlín, Marrákeš, Dublin, Pafos, Al Ula (Saudská Arábia), Brusel, Dubaj, Krakov, Káhira či Viedeň.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
IMT Smile na Colours of Ostrava dokážu, že Ľudia nie sú zlí. Aurora príde s legendou z The Chemical Brothers
<< predchádzajúci článok
Aký máte sen? Toto je kniha, ktorá vás prinúti prestať žiť podľa očakávaní iných

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 