07. januára 2026
Meniny má Bohuslava
|Denník - Správy
07. januára 2026
V Saint-Tropez pochovali francúzsku filmovú ikonu Brigitte Bardot, ktorá zomrela koncom decembra ako 91-ročná
Na obrad prišli okrem rodiny aj najbližší priatelia a hereckí kolegovia, prenos sledovalo na námestiach asi tisíc ľudí.
„Brigitte Bardot je pre mňa Francúzsko, celý svet, aj Saint-Tropez,“ uviedla speváčka Mirelle Mathieu, ktorá na pohrebe vystúpila.
Na obrade sa zúčastnila aj líderka francúzskej krajnej pravice Marine Le Pen. Povedala, že prišla vyjadriť obdiv zosnulej herečke a podporu jej manželovi, ktorý bol bývalým poradcom a blízkym spolupracovníkom otca Le Pen.
Prezidenta Emmanuela Macrona na pohrebe zastupovala ministerka pre rodovú rovnosť a ochrankyňa práv zvierat Aurore Bergé, medzi hosťami bol aj známy ekologický aktivista Paul Watson.
Herečka aj ochrankyňa zvierat
Bardot začala svoju hereckú kariéru začiatkom 50. rokov a venovala sa jej vyše dvadsať rokov. Oficiálne ju ukončila v roku 1973, keď mala 39 rokov.
V posledných rokoch sa takmer výhradne venovala ochrane práv zvierat a starostlivosti o ne. V tejto súvislosti ostro kritizovala islam, poľovníkov či obyvateľov ostrova Réunion, ktorých nepriamo označila za divochov.
Súdy jej opakovane dávali pokuty, pretože sa niekoľkokrát dopustila ohovárania či podnecovania k rasovej neznášanlivosti.
