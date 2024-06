Aký nábytok vybrať do záhrady, na terasu a balkón?

Preto, ak je to len možné, stojí za to vytvoriť si svoj oddychový kútik v záhrade, na terase alebo balkóne. Bude to miesto relaxu a spoločenských stretnutí. Ak chcete, aby bolo naozaj reprezentatívne a funkčné miesto, určite vyberte vhodný nábytok. Prečítajte si, aké modely sa najlepšie hodia do záhrady a na terasu alebo balkón.

Reprezentatívny a funkčný záhradný nábytok

Predtým, než sa rozhodnete kúpiť záhradný alebo terasový nábytok, dobre si premyslite, ako by ste ho chceli využívať a ako si predstavujete celkové usporiadanie. Výber konkrétneho riešenia by mal byť závislý od dostupného priestoru, ako aj od funkcie, ktorú má plniť. Iný nábytok bude vhodný, ak chcete mať svoju oázu uprostred zelene, kde sa budete môcť ukryť pred svetom, a iný, ak chcete vytvoriť miesto, kde budete môcť pozývať väčšiu skupinu priateľov na grilovanie. Miesto pre umiestnenie záhradného nábytku by malo byť tiež starostlivo premyslené. Nemalo by napríklad kolidovať s pripojením na vodu, ku ktorému sa pripájajú záhradné hadice , ani sťažovať pohyb.

V súčasnosti je výber nábytku určeného na vonkajšie použitie veľmi veľký. Dávno už nevyzerá ako kedysi nezaujímavé plastové stoličky a stoly zo supermarketu. Dnes, z estetického hľadiska, záhradné a terasové modely ničím nezaostávajú za modelmi určenými do interiéru, takže si určite každý nájde niečo, čo vyhovuje jeho vkusu. Tým, čo predovšetkým odlišuje nábytok určený na vonkajšie použitie, je jeho odolnosť a rezistencia voči nepriaznivým poveternostným podmienkam: extrémnym teplotám, dažďu, vetru a vlhkosti. Zároveň by mali byť relatívne ľahké, aby ste nemali problém s ich prenášaním a uskladnením po sezóne.

Útulný oddychový kútik môžete vytvoriť aj na malom balkóne - dokonca v byte. Samozrejme, v tomto prípade je výber dostupných riešení oveľa menší a podmienený obmedzeným priestorom. Grilovanie neodporúčame ;), ale bez problémov môžete umiestniť stoličky alebo ležadlá. Vonkajšie osvetlenie bude vynikajúcim doplnkom aranžmánu. Najmä ak na balkóne pestujete kvety v kvetináčoch, oddych na ňom s šálkou kávy a dobrou knihou môže byť veľmi relaxačný.

Z akých materiálov by mal byť nábytok na vonkajšie použitie vyrobený?