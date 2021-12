Alain Vigneault skončil na pozícii kouča tímu Philadelphia Flyers, nedokázal prerušiť sériu ôsmich prehier

Rekordom je desať zápasov bez výhry

Triumfovali v sedemdesiatych rokoch

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.12.2021 (Webnoviny.sk) - V rýchlom slede odvolali v zámorskej hokejovej NHL už druhého trénera. Po Travisovi Greenovi vo Vancouveri sa musel porúčať aj Alain Vigneault vo Philadelphii.Skúsený 60-ročný kouč musel skončiť po tom, čo nedokázal s tímom prerušiť sériu ôsmich prehier. Osudnou sa Vigneaultovi mala stať nedeľňajšia domáca vysoká prehra s Tampou Bay 1:7.Historickým negatívnym rekordom Flyers je desať zápasov v rade bez víťazstva. Informáciu zatiaľ nepotvrdili klubové zdroje."Ja som vodca našej skupiny a som ten, ktorý má obe ruky na volante. Musím nájsť spôsob, ako z hráčov dostať výkony, ktoré by viedli k víťazstvám. Momentálne sme v šmyku a tento pohyb musíme rázne ukončiť. Šancu budeme mať už v pondelok proti Coloradu," povedal Vigneault po výprasku od obhajcu Stanleyho pohára.Vigneault doviedol v minulosti tímy New York Rangers a Vancouver Canucks až do finále play-off bojov o Stanley Cupu.O to isté sa pokúšal aj vo Philadelphii, ale neúpešne. Jediné dva Stanleyho poháre získali "letci" z Philadelphie v rokoch 1974 a 1975.