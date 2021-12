Hokejová extraliga v Prešove je v ohrození, klub využíva zimný štadión bez zmluvy a má sa zbaliť

Možnosti hľadajú od augusta

6.12.2021 (Webnoviny.sk) - Budúcnosť extraligového hokejového klubu HC Grotto Prešov na prešovskom zimnom štadióne je ohrozená.Mesto nemá s majiteľom klubu podpísanú nájomnú zmluvu na užívanie ľadovej plochy, nebytových priestorov a reklamných plôch zimného štadióna napriek tomu, že ich využíva.Mestská spoločnosť Prešov Real, ktorá je prevádzkovateľom objektu, preto zaslala majiteľovi klubu predžalobnú výzvu na vypratanie objektu do piatich dní.Na pondelkovom tlačovom brífingu o tom informovala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.Ako uviedla, mesto už od augusta hľadá rôzne alternatívy ako uzavrieť nájomný vzťah s klubom za obojstranne výhodných podmienok.S jeho požiadavkou na uzavretie zmluvy na prenájom všetkých užívaných priestorov štadióna za jedno euro však nemôže podľa primátorky súhlasiť.„Mesto Prešov investovalo do rekonštrukcie zimného štadióna viac ako 5,5 milióna eur a zároveň zrealizovalo všetky potrebné kroky k úspešnému štartu hokejovej extraligy, ktorú chceme v našom meste jednoznačne zachovať. Nemôžeme však tolerovať protiprávne využívanie priestorov zimného štadióna, ktorý je mestským a predovšetkým verejným majetkom,“ upozornila Turčanová.Pripomenula, že mesto schválilo klubu aj 380-tisícovú dotáciu. Práve preto však podľa primátorky nemôže v zmysle usmernenia Protimonopolnému úradu poskytnúť klubu ďalšiu výhodu v podobe eurového nájomného, ktorá by sa už považovala za neoprávnenú dotáciu a mestu by hrozila sankcia.Podľa vedúceho odboru financií a mestského majetku Mestského úradu v Prešove Radka Lapoša by sa výška nájmu podľa aktuálnej plochy, ktorú klub využíva, mohla pohybovať na úrovni 2 800 až 3 000 eur za mesiac, čo predstavuje pokrytie priamych nákladov bez energií a ľadovej plochy.Majiteľ klubu Róbert Ľupták novinárom telefón nedvihol. Ako ale informovala Turčanová, po zvolaní tlačovej besedy ju kontaktoval a dohodol si stretnutie na utorok.Primátorka verí, že majiteľ prehodnotí svoj postoj a podpíše na ňom nájomné zmluvy, hoci doteraz napriek viacerým prísľubom potrebné dokumenty nepodpísal.„Hokejová extraliga sa vrátila do Prešova po dlhých 23 rokoch a bola by obrovská škoda, ak by po necelých troch mesiacoch od štartu musela náhle skonči. Musíme však dodržiavať platné zákony, ktoré sú záväzné rovnako pre mesto ako aj pre HC Grotto Prešov. Na ťahu je majiteľ hokejového klubu,“ dodala Turčanová.