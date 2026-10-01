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Alan Hyža medzi fantáziou a skutočnosťou
Tagy: Fotografie Knihy
Po piatich rokoch fotografickej práce vychádza nová kniha Alana Hyžu DANUBEA. Dunaj v nej nie je iba riekou, ktorú fotograf sleduje a zaznamenáva. Stáva sa priestorom pre hľadanie súvislostí ...
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1.10.2026 (SITA.sk) - Po piatich rokoch fotografickej práce vychádza nová kniha Alana Hyžu DANUBEA.
Dunaj v nej nie je iba riekou, ktorú fotograf sleduje a zaznamenáva. Stáva sa priestorom pre hľadanie súvislostí medzi krajinou, ľuďmi, časom a nepoznaným. Miestom, kde sa prelína skutočnosť so snom a kde hranica medzi tým, čo poznáme, a tým, čo iba tušíme, zostáva otvorená.
Kniha prináša 90 čiernobielych fotografií, pri tvorbe ktorých autor opäť siahol po analógovej technike. Dôležitá je pre neho nielen samotná fotografia, ale aj spôsob, akým vzniká. Aj preto venoval pozornosť výberu papiera (Phoenix Motion Xantur) a tlačiarne (TBB, a. s., Banská Bystrica), ktoré sú dôležitým faktorom ovplyvňujúcim výslednú podobu knihy.
"Mám rád prenikanie do iných svetov. Cesty do neznáma, kedy človek stojí niekde uprostred medzi otázkou a odpoveďou a má pocit, že riešenie nie je v jeho rukách," hovorí Alan Hyža. Práve tak pristupoval aj k Dunaju, na ktorý sa od detstva pozerá takmer každý deň. Od prameňa po ústie počas piatich rokov odhaľoval jeho menej viditeľné vrstvy a vzájomné pôsobenie prostredia a ľudí – reťazec neurčitých a často nepatrných prepojení.
Pre autora pritom rieka nie je iba vodným tokom. "Rieka – na rozdiel od vody, má pamäť, minulosť, dejiny. Spája, ale môže byť aj hranicou." Dunaj tak v knihe nadobúda širší význam. Môže oddeľovať dva svety, ale zároveň ich spájať; byť hranicou medzi pamäťou a zabudnutím, známym a neznámym, materiálnym svetom a tým, čo sa dá skôr cítiť než vidieť.
Práca na knihe bola preto aj osobným hľadaním. "Moja práca miestami viac ako fotografiu pripomínala spirituálne cvičenie s hľadaním vlastného ja; snahu o zachytenie tajomného okamihu medzi predtým a potom." Výsledkom nie je obraz Dunaja ako jedného konkrétneho miesta, ale autorská interpretácia rieky a sveta, ktorý sa okolo nej neustále mení.
Kniha DANUBEA vychádza v spoločnosti arteA ppb. Knihu autor priaznivcom klasickej fotografie prvýkrát predstaví na vernisáži rovnomennej výstavy v Galérii Martina Martinčeka v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave (Prepoštská 4, 1. poschodie). Výstava bude prístupná od 8. októbra do 1. novembra 2026. Kurátorom výstavy je Jozef Ondzik.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 7. októbra o 18.00 hod.
Autor fotografií a textu: Alan Hyža
Preklad (angličtina): Judita Takáčová
Počet strán: 180
Formát: 29 cm x 31 cm
Odporúčaná cena: 60 eur
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Alan Hyža medzi fantáziou a skutočnosťou © SITA Všetky práva vyhradené.
Dunaj v nej nie je iba riekou, ktorú fotograf sleduje a zaznamenáva. Stáva sa priestorom pre hľadanie súvislostí medzi krajinou, ľuďmi, časom a nepoznaným. Miestom, kde sa prelína skutočnosť so snom a kde hranica medzi tým, čo poznáme, a tým, čo iba tušíme, zostáva otvorená.
Kniha prináša 90 čiernobielych fotografií, pri tvorbe ktorých autor opäť siahol po analógovej technike. Dôležitá je pre neho nielen samotná fotografia, ale aj spôsob, akým vzniká. Aj preto venoval pozornosť výberu papiera (Phoenix Motion Xantur) a tlačiarne (TBB, a. s., Banská Bystrica), ktoré sú dôležitým faktorom ovplyvňujúcim výslednú podobu knihy.
"Mám rád prenikanie do iných svetov. Cesty do neznáma, kedy človek stojí niekde uprostred medzi otázkou a odpoveďou a má pocit, že riešenie nie je v jeho rukách," hovorí Alan Hyža. Práve tak pristupoval aj k Dunaju, na ktorý sa od detstva pozerá takmer každý deň. Od prameňa po ústie počas piatich rokov odhaľoval jeho menej viditeľné vrstvy a vzájomné pôsobenie prostredia a ľudí – reťazec neurčitých a často nepatrných prepojení.
Pre autora pritom rieka nie je iba vodným tokom. "Rieka – na rozdiel od vody, má pamäť, minulosť, dejiny. Spája, ale môže byť aj hranicou." Dunaj tak v knihe nadobúda širší význam. Môže oddeľovať dva svety, ale zároveň ich spájať; byť hranicou medzi pamäťou a zabudnutím, známym a neznámym, materiálnym svetom a tým, čo sa dá skôr cítiť než vidieť.
Práca na knihe bola preto aj osobným hľadaním. "Moja práca miestami viac ako fotografiu pripomínala spirituálne cvičenie s hľadaním vlastného ja; snahu o zachytenie tajomného okamihu medzi predtým a potom." Výsledkom nie je obraz Dunaja ako jedného konkrétneho miesta, ale autorská interpretácia rieky a sveta, ktorý sa okolo nej neustále mení.
Kniha DANUBEA vychádza v spoločnosti arteA ppb. Knihu autor priaznivcom klasickej fotografie prvýkrát predstaví na vernisáži rovnomennej výstavy v Galérii Martina Martinčeka v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave (Prepoštská 4, 1. poschodie). Výstava bude prístupná od 8. októbra do 1. novembra 2026. Kurátorom výstavy je Jozef Ondzik.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 7. októbra o 18.00 hod.
DANUBEA
Autor fotografií a textu: Alan Hyža
Preklad (angličtina): Judita Takáčová
Počet strán: 180
Formát: 29 cm x 31 cm
Odporúčaná cena: 60 eur
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Alan Hyža medzi fantáziou a skutočnosťou © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Fotografie Knihy
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