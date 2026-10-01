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01. októbra 2026

OSN žiada úrady v Tennessee, aby sa už tretíkrát nepokúšali popraviť Christu Pikeovú



Pikeová mala byť prvou ženou popravenou v Tennessee za 200 rokov, po dvoch dávkach smrtiacej injekcie však prežila. Vysoký komisár



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switzerland_wcup human_rights_72453 676x451 1.10.2026 (SITA.sk) - Pikeová mala byť prvou ženou popravenou v Tennessee za 200 rokov, po dvoch dávkach smrtiacej injekcie však prežila.


Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyzval vo štvrtok americký štát Tennessee, aby sa už nepokúšal popraviť 50-ročnú Christu Pikeovú, ktorá prežila dve smrtiace injekcie a skončila v nemocnici.


„Dlhodobé fyzické a psychické utrpenie spôsobené opakovanými neúspešnými pokusmi o popravu je odporné a kruté,“ uviedol Úrad OSN pre ľudské práva. Zároveň upozornil, že v prípade zostávajú nevyriešené otázky týkajúce sa spravodlivého procesu.

Trest smrti je neprípustný


Najvyšší súd USA v stredu umožnil vykonanie trestu. Pikeová sa mala stať prvou ženou popravenou v Tennessee za približne 200 rokov, pokus však zlyhal.

Po druhom neúspešnom výkone trestu v priebehu niekoľkých mesiacov Tennessee pozastavilo popravy do konca roka.

„Trest smrti nemá miesto v nijakej spoločnosti,“ uviedol úrad s tým, že ho znepokojuje aj rastúci počet popráv v Spojených štátoch.

Brutálna vražda


Pikeová mala 18 rokov, keď spolu so svojím priateľom dobila a zavraždila 19-ročnú Colleen Slemmerovú v tábore pracovného výcviku pre mladých. Prípad vyvolal veľkú pozornosť po tom, ako na tele obete našli vyrezaný pentagram.

Obhajoba žiadala milosť s poukazom na nízky vek Pikeovej a jej psychické problémy v čase spáchania činu. Od roku 1976 popravili v USA podľa Death Penalty Information Center (DPI) 18 žien.



Zdroj: SITA.sk - OSN žiada úrady v Tennessee, aby sa už tretíkrát nepokúšali popraviť Christu Pikeovú © SITA Všetky práva vyhradené.

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