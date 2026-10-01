|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 1.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Arnold
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. októbra 2026
OSN žiada úrady v Tennessee, aby sa už tretíkrát nepokúšali popraviť Christu Pikeovú
Pikeová mala byť prvou ženou popravenou v Tennessee za 200 rokov, po dvoch dávkach smrtiacej injekcie však prežila. Vysoký komisár
Zdieľať
1.10.2026 (SITA.sk) - Pikeová mala byť prvou ženou popravenou v Tennessee za 200 rokov, po dvoch dávkach smrtiacej injekcie však prežila.
„Dlhodobé fyzické a psychické utrpenie spôsobené opakovanými neúspešnými pokusmi o popravu je odporné a kruté,“ uviedol Úrad OSN pre ľudské práva. Zároveň upozornil, že v prípade zostávajú nevyriešené otázky týkajúce sa spravodlivého procesu.
Najvyšší súd USA v stredu umožnil vykonanie trestu. Pikeová sa mala stať prvou ženou popravenou v Tennessee za približne 200 rokov, pokus však zlyhal.
Po druhom neúspešnom výkone trestu v priebehu niekoľkých mesiacov Tennessee pozastavilo popravy do konca roka.
„Trest smrti nemá miesto v nijakej spoločnosti,“ uviedol úrad s tým, že ho znepokojuje aj rastúci počet popráv v Spojených štátoch.
Pikeová mala 18 rokov, keď spolu so svojím priateľom dobila a zavraždila 19-ročnú Colleen Slemmerovú v tábore pracovného výcviku pre mladých. Prípad vyvolal veľkú pozornosť po tom, ako na tele obete našli vyrezaný pentagram.
Obhajoba žiadala milosť s poukazom na nízky vek Pikeovej a jej psychické problémy v čase spáchania činu. Od roku 1976 popravili v USA podľa Death Penalty Information Center (DPI) 18 žien.
Zdroj: SITA.sk - OSN žiada úrady v Tennessee, aby sa už tretíkrát nepokúšali popraviť Christu Pikeovú © SITA Všetky práva vyhradené.
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyzval vo štvrtok americký štát Tennessee, aby sa už nepokúšal popraviť 50-ročnú Christu Pikeovú, ktorá prežila dve smrtiace injekcie a skončila v nemocnici.
„Dlhodobé fyzické a psychické utrpenie spôsobené opakovanými neúspešnými pokusmi o popravu je odporné a kruté,“ uviedol Úrad OSN pre ľudské práva. Zároveň upozornil, že v prípade zostávajú nevyriešené otázky týkajúce sa spravodlivého procesu.
Trest smrti je neprípustný
Najvyšší súd USA v stredu umožnil vykonanie trestu. Pikeová sa mala stať prvou ženou popravenou v Tennessee za približne 200 rokov, pokus však zlyhal.
Po druhom neúspešnom výkone trestu v priebehu niekoľkých mesiacov Tennessee pozastavilo popravy do konca roka.
„Trest smrti nemá miesto v nijakej spoločnosti,“ uviedol úrad s tým, že ho znepokojuje aj rastúci počet popráv v Spojených štátoch.
Brutálna vražda
Pikeová mala 18 rokov, keď spolu so svojím priateľom dobila a zavraždila 19-ročnú Colleen Slemmerovú v tábore pracovného výcviku pre mladých. Prípad vyvolal veľkú pozornosť po tom, ako na tele obete našli vyrezaný pentagram.
Obhajoba žiadala milosť s poukazom na nízky vek Pikeovej a jej psychické problémy v čase spáchania činu. Od roku 1976 popravili v USA podľa Death Penalty Information Center (DPI) 18 žien.
Zdroj: SITA.sk - OSN žiada úrady v Tennessee, aby sa už tretíkrát nepokúšali popraviť Christu Pikeovú © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pracovná legislatíva musí reagovať na meniaci sa trh, RÚZ predložila štátu návrhy na zmeny
Pracovná legislatíva musí reagovať na meniaci sa trh, RÚZ predložila štátu návrhy na zmeny
<< predchádzajúci článok
Alan Hyža medzi fantáziou a skutočnosťou
Alan Hyža medzi fantáziou a skutočnosťou