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01. októbra 2026

Pellegrini sa stretol so seniormi. Politické strany vyzval, aby ich nezaťahovali do politického súperenia – VIDEO


Tagy: Návšteva Predvolebná kampaň Prezident SR Seniori

Prezident zároveň poukázal na potrebu podporovať aktívne starnutie a vytvárať priestor na to, aby seniori zostali čo najdlhšie súčasťou spoločenského života. Generácia seniorov, ktorí celý svoj ...



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pellegrini 676x465 1.10.2026 (SITA.sk) - Prezident zároveň poukázal na potrebu podporovať aktívne starnutie a vytvárať priestor na to, aby seniori zostali čo najdlhšie súčasťou spoločenského života.


Generácia seniorov, ktorí celý svoj život budovali našu krajinu, si podľa prezidenta SR Petra Pellegriniho zaslúžia úctu, vďaku a dôstojné miest v spoločnosti. Vytvárať im preto treba podmienky na to, aby mohli aj vo vyššom veku žiť dôstojný život. Prezident vo štvrtok navštívil zariadenie sociálnych služieb OHEL David v Bratislave, zúčastnil sa aj slávnostného podujatia pri príležitosti 40. výročia založenia zariadenia Patria – Domov dôchodcov v Galante.

Vypočul si aj predstaviteľov židovskej komunity


Pellegrini zdôraznil, že súčasní seniori sú generáciou, ktorá svojim životom a prácou prispela k budovaniu Slovenska. Osobitný význam mala podľa hlavy štátu návšteva bratislavského zariadenia OHEL David, kde žijú aj predstavitelia židovskej komunity.

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Mnohí z nich prežili hrôzy holokaustu a druhej svetovej vojny a dnes sme mali príležitosť vypočuť si ich. Sú to zároveň ľudia, ktorí po vojne pomáhali budovať našu krajinu, a preto si zaslúžia nielen našu úctu a vďaku, ale aj to, aby zostali plnohodnotnou súčasťou našej spoločnosti,“ zdôraznil.

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Prezident zároveň poukázal na potrebu podporovať aktívne starnutie a vytvárať priestor na to, aby seniori zostali čo najdlhšie súčasťou spoločenského života. V súvislosti s blížiacim sa volebným rokom Pellegrini vyzval politické strany, aby zo seniorov nerobili predmet predvolebného súperenia. „Každý jeden politický subjekt by mal k seniorom pristupovať seriózne a zodpovedne a mal by sa snažiť ich život zlepšovať, nie hľadať spôsoby, ako na nich šetriť,“ uviedol prezident.

Zodpovednosť spoločnosti voči staršej generácii


Pellegrini tiež ocenil prácu zariadenia Patria v Galante i jeho zamestnancov, ktorí seniorom poskytujú nielen zdravotnú a sociálnu starostlivosť, ale aj priestor na spoločenský život, udržiavanie sociálnych väzieb a aktívne trávenie času.

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Zároveň poukázal na zodpovednosť spoločnosti voči staršej generácii, ktorá počas svojho aktívneho života vytvárala hodnoty, z ktorých podľa prezidenta profitovala celá spoločnosť. „Dnes je našou povinnosťou splácať tento strieborný dlh. To konkrétne znamená aj venovať dostatok finančných prostriedkov starostlivosti o seniorov. Aby pre nich penzia neznamenala nižšiu životnú úroveň, ale práve naopak, aby sme im dopriali dôstojný život,“ uzavrel prezident SR.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini sa stretol so seniormi. Politické strany vyzval, aby ich nezaťahovali do politického súperenia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Návšteva Predvolebná kampaň Prezident SR Seniori
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