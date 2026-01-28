|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 28.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alfonz
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. januára 2026
ALARM zastavil reštart najväčšej jadrovej elektrárne na svete
Opätovné spustenie reaktora bolo po dlhých rokoch pôvodne plánované na utorok.
Zdieľať
Reštart najväčšej jadrovej elektrárne na svete Kašiwazaki-Kariwa vo štvrtok zastavili len niekoľko hodín po začatí procesu, uviedol jej prevádzkovateľ. Zároveň dodal, že reaktor zostal „stabilný“.
Reaktor elektrárne v prefektúre Niigata bol odstavený od katastrofy vo Fukušime v roku 2011 a jeho činnosť obnovili v stredu. „Počas procesu spúšťania reaktora sa ozval alarm z monitorovacieho systému... a jeho prevádzka je v súčasnosti pozastavená,“ uviedol prevádzkovateľ závodu Tokyo Electric Power Company (TEPCO).
„Reaktor je stabilný a nedošlo k žiadnemu úniku rádioaktivity,“ uviedla elektrárenská spoločnosť. Príčinu problému zisťujú a zatiaľ nevedno, kedy prevádzku obnovia.
Opätovné spustenie reaktora bolo po dlhých rokoch pôvodne plánované na utorok. Minulý víkend však technici zistili problém súvisiaci s alarmom reaktora. Spoločnosť TEPCO tvrdila, že v nedeľu ho vyriešili.
Kašiwazaki-Kariwa je najväčšia jadrová elektráreň na svete, ale obnovujú v nej fungovanie len jedného zo siedmich reaktorov. Elektráreň odstavili po zemetrasení a cunami v roku 2011, ktoré zapríčinili roztavenie troch reaktorov vo Fukušime. Japonsko sa snaží produkciu jadrovej energie obnoviť, aby obmedzilo závislosť od fosílnych palív, dosiahlo neutrálnu uhlíkovú stopu do roku 2050 a naplnilo energetické požiadavky sektora umelej inteligencie.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
B. Bugár: Návrh na maximálnu dĺžku rozpravy v NRSR je prestrelený
B. Bugár: Návrh na maximálnu dĺžku rozpravy v NRSR je prestrelený
<< predchádzajúci článok
Olympiáda rozhýbe hory aj peňaženky, Európania objavujú zimné športy a výnimkou nie sú ani Slováci
Olympiáda rozhýbe hory aj peňaženky, Európania objavujú zimné športy a výnimkou nie sú ani Slováci