Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 28.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alfonz
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

28. januára 2026

B. Bugár: Návrh na maximálnu dĺžku rozpravy v NRSR je prestrelený


Tagy: Béla Bugár

Etický kódex poslanca by sa mal podľa neho vzťahovať len na správanie v rokovacej sále.



Zdieľať
B. Bugár: Návrh na maximálnu dĺžku rozpravy v NRSR je prestrelený

Návrh, ktorý stanovuje maximálnu dĺžku rozpravy pre všetky poslanecké kluby na 37,5 hodiny, považuje bývalý podpredseda Národnej rady (NR) SR Béla Bugár za prestrelený. Už teraz podľa neho rokovací poriadok umožňuje skrátiť rozpravu na 12 hodín, prípadne ju ukončiť. Myslí si tiež, že pri vykázaní poslanca sa zbytočne sprísňujú veci, ktoré sa ani doteraz efektívne nevyužívali.


„Ten čas by som už takýmto spôsobom neobmedzoval. Rozumiem tomu, že vládna koalícia hovorí, že opozícia naťahuje čas, ale kedy ho naťahuje? Je to určitým spôsobom možnosť opozície,“ povedal Bugár v reakcii na koaličný návrh zmien v rokovacom poriadku. Naťahovanie rozpravy zo strany opozície považuje za legitímny nástroj. Rozumie, že je zbytočné naťahovať čas, ak poslanec viackrát vystupuje s rovnakým prejavom napríklad hodinu, ak nejde o závažnú vec, ako je Ústava SR, rozpočet či Trestný zákon. „Ale myslím si, že teraz je to prestrelené,“ skonštatoval. Pochopil by, ak by sa zúžila rozprava pri návrhu zákona, ktorý neprišiel v skrátenom legislatívnom konaní a prebehlo pri ňom medzirezortné pripomienkovanie.

„Ak opozícia naťahuje čas v nepodstatnej veci len preto, aby sa vládna koalícia nedostala k dôležitejším bodom, samozrejme, koalícia môže skrátiť rozpravu na 12 hodín. Takáto možnosť tam je, alebo prípadne na návrh predsedu parlamentu môže zastaviť rozpravu. Takže myslím si, že teraz je to také zbytočné,“ uviedol bývalý podpredseda parlamentu.

V decembri minulého roka pri návrhu transformovať Úrad na ochranu oznamovateľov urobila podľa Bugára koalícia chybu. „Návrh predložila takým spôsobom, že normálna rozprava by ani nemohla prebehnúť, to znamená, že áno, opozícia naťahovala čas,“ povedal s tým, že podávať tzv. prílepok na poslednú chvíľu nie je normálny legislatívny proces. Ak sa schváli časové obmedzenie pre kluby na každý bod programu, bude to podľa Bugára ťažká úloha pre predsedov klubov, aby prerozdelili čas na vystúpenia pre členov svojho klubu.

Etický kódex poslanca by sa mal podľa neho vzťahovať len na správanie v rokovacej sále. To, že sa vulgárne správa poslanec aj v diskusiách na verejnosti, je jeho vizitka. „Iné prejavy mimo parlamentu by som neriešil,“ skonštatoval Bugár.

Koalícia predložila k novele zákona o rokovacom poriadku NR SR pozmeňujúci návrh. Okrem stanovenia maximálnej dĺžky na rozpravu o bode programu rieši aj správanie poslancov. Špecifikuje nežiaduce správanie a sprísňuje sankcie. Po novom by malo byť zakázané transparenty či plagáty v sále vyhotovovať a používať, nielen do nej vnášať. Súčasťou zmien je aj návrh etického kódexu poslanca. Ten okrem iného nariaďuje poslancovi zdržať sa „mediálnych a verejných prejavov, ktoré narúšajú osobnú dôstojnosť poslancov alebo iných osôb a neprimeraným spôsobom znevažujú ich prácu“.

Tagy: Béla Bugár
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vyhraj lístok na Pohodu! Odfoť sa v BILLA a daj o tom vedieť svetu
<< predchádzajúci článok
ALARM zastavil reštart najväčšej jadrovej elektrárne na svete

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 