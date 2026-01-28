|
28. januára 2026
Olympiáda rozhýbe hory aj peňaženky, Európania objavujú zimné športy a výnimkou nie sú ani Slováci
Blížiace sa zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo majú potenciál rozhýbať záujem Európanov o zimné športy a Slovensko nie je výnimkou. Vyplýva to z novej štúdie spoločnosti
Zdieľať
28.1.2026 (SITA.sk) - Blížiace sa zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo majú potenciál rozhýbať záujem Európanov o zimné športy a Slovensko nie je výnimkou. Vyplýva to z novej štúdie spoločnosti Visa, oficiálneho technologického partnera pre platby na zimných olympijských a paralympijských hrách, podľa ktorej sa o zimné aktivity zaujíma takmer polovica Slovákov. Najsilnejšie nadšenie pritom prejavujú mladí dospelí vo veku od 18 do 29 rokov, medzi ktorými sa zimným športom venuje až 61 percent respondentov.
Len pätina tých, ktorí plánovali zimnú dovolenku, sa rozhodla vycestovať do zahraničia, najčastejšie do Rakúska alebo Poľska. Dôvodom, prečo Slováci zvažujú pobyt mimo domova, je najmä jednoduché a pohodlné cestovanie, ako aj kvalita rezortov. Naopak, tí, ktorí zostávajú doma, oceňujú blízkosť, komfort a dostupnosť slovenských stredísk. Ako vysvetľuje country manažérka spoločnosti Visa pre Slovensko Ľubica Gubová, tí, ktorí sa rozhodnú zostať na Slovensku, tak robia predovšetkým pre komfort, blízkosť a jednoduchú dopravu.
Plány Slovákov na nadchádzajúcu zimnú sezónu potvrdzujú stabilný dopyt po tradičných aktivitách. Najviac ľudí sa chystá lyžovať, no vysoký záujem je aj o korčuľovanie a snowboarding. Práve korčuľovanie sa pritom ukázalo ako najrozšírenejší zimný šport posledných rokov. V uplynulých piatich rokoch sa mu venovalo 36 percent respondentov, čím predbehlo zjazdové lyžovanie aj ľadový hokej. Tento posun naznačuje, že zimné športy sa pre časť populácie stávajú dostupnejšími a menej viazanými na veľké strediská.
Pre návštevníkov je čoraz dôležitejšia kvalita služieb, od wellnessu až po gastronómiu, no rovnako aj spôsob platenia. Bezhotovostné platby kartou alebo mobilom uprednostňuje drvivá väčšina Slovákov. Prevádzky, ktoré digitálne platby neakceptujú, riskujú nielen nižšie tržby, ale aj stratu zákazníkov, keďže časť návštevníkov je ochotná minúť menej alebo si vybrať iného obchodníka. Ako upozorňuje Ľubica Gubová, meniace sa návyky ukazujú, že technológie dnes ovplyvňujú nielen platobné preferencie, ale aj celkové rozhodovanie o cestovaní a trávení voľného času.
Silným impulzom pre celý sektor zimných športov majú byť práve zimné olympijské hry v roku 2026. Viac ako tretina Slovákov uvádza, že olympiáda ich priamo motivovala venovať sa zimným športom, a každý piaty pociťuje rastúci záujem už v posledných rokoch. Očakávania sú vysoké aj zo strany fanúšikov. Takmer všetci respondenti predpokladajú, že hry prilákajú masové publikum a posilnia popularitu zimných disciplín.
Zdroj: SITA.sk - Olympiáda rozhýbe hory aj peňaženky, Európania objavujú zimné športy a výnimkou nie sú ani Slováci © SITA Všetky práva vyhradené.
