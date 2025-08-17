Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

17. augusta 2025

Albánsko chce poraziť korupciu umelou inteligenciou, premiér zvažuje dokonca „AI-ministra“


Tagy: Korupcia Umelá inteligencia Zahraničie

Kým Európa diskutuje o bezpečnosti a rozsahu umelej inteligencie (AI), Albánsko ju používa na urýchlenie svojho vstupu do Európskej únie a boj ...



gettyimages 1328379031 676x451 17.8.2025 (SITA.sk) - Kým Európa diskutuje o bezpečnosti a rozsahu umelej inteligencie (AI), Albánsko ju používa na urýchlenie svojho vstupu do Európskej únie a boj proti korupcii.


Ako referuje web Politico, albánsky premiér Edi Rama nedávno naznačil, že jeho krajina by mohla mať ministerstvo riadené výlučne AI, čím by sa odstránili problémy ako „rodinkárstvo“ či konflikty záujmov.

AI v boji proti korupcii


Idea „AI-ministra“, ktorý by bol zložený z pixelov a kódu, zatiaľ nie je oficiálne schválená, no Rama ju považuje za serióznu možnosť. Bývalý politik Ben Blushi tvrdí, že AI by mohla efektívnejšie riadiť štát ako ľudia, pretože nerobí chyby, nepotrebuje plat a nie je korumpovateľná.

Albánsko dlhodobo zápasí s korupciou, ktorá zasahuje aj politiku. Vláda už používa AI na správu verejných obstarávaní, analýzu daňových a colných transakcií či monitorovanie územia pomocou dronov a satelitov. Plánuje tiež zaviesť AI na zlepšenie bezpečnosti na cestách prostredníctvom rozpoznávania tvárí a digitálneho zasielania pokút.

Kritici varujú pred zneužitím


Opozičná poslankyňa Jorida Tabaku však varuje, že AI je len nástroj a bez zásadnej reformy systému môže korupciu len zakryť. Zdôrazňuje potrebu verejnej diskusie o použití AI, nákladoch a programovaní algoritmov.

Albánsko začalo formálne rokovania o vstupe do EÚ v roku 2022 a AI používa napríklad na preklady a identifikáciu rozdielov medzi národnými a európskymi zákonmi. Niečo také sa v procese členstva v EÚ deje vôbec prvýkrát. Zákony, pravidlá a normy EÚ, s ktorými sa musí albánsky legislatívny systém zosúladiť, pozostávajú z približne štvrť milióna strán.

S víťazstvom Ramovej strany v parlamentných voľbách v roku 2025, ktorá sľubuje vstup do EÚ do roku 2030, sa krajina snaží čo najrýchlejšie splniť požiadavky na členstvo.


Zdroj: SITA.sk - Albánsko chce poraziť korupciu umelou inteligenciou, premiér zvažuje dokonca „AI-ministra“ © SITA Všetky práva vyhradené.

