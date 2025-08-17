|
Nedeľa 17.8.2025
|Denník - Správy
Putin údajne požaduje od Ukrajiny odovzdanie Donbasu, Trump mal podporiť jeho návrh
Tagy: Americký prezident Rokovania o mieri na Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine Zahraničie
Po piatkovom samite medzi Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom na Aljaške sa pozornosť sústreďuje na ruské územné požiadavky, ktoré by ...
Zdieľať
17.8.2025 (SITA.sk) - Po piatkovom samite medzi Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom na Aljaške sa pozornosť sústreďuje na ruské územné požiadavky, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť budúcnosť Ukrajiny. Rusko trvá na tom, aby Ukrajina odovzdala kontrolu nad celou Doneckou a Luhanskou oblasťou, vrátane častí, ktoré nie sú pod jeho okupáciou.
Podľa informácií z rokovaní Trump uviedol, že rýchla mierová dohoda by mohla byť dosiahnutá, ak by ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj súhlasil s touto podmienkou.
Nemenovaný zdroj uviedol, že Putin „de facto požaduje, aby Ukrajina opustila Donbas“, oblasť pozostávajúcu z Doneckej a Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny.
Výmennou ponukou Ruska je zmrazenie frontových línií v Chersonskej a Záporožskej oblasti, ktoré sú naďalej pod kontrolou Ukrajiny. Podľa niektorých zdrojov je údajne Moskva ochotná do výmeny zahrnúť vrátanie okupovaných území v Sumskej a Charkovskej oblasti.
Tento postoj vyvolal obavy v európskych metropolách, ktoré doteraz kládli dôraz na zabezpečenie prímeria ako prvého kroku k mieru. Ukrajina odmieta odovzdanie území a zdôrazňuje potrebu pevnej obrany a odporu proti ruským útokom.
Trump údajne počas telefonátu so Zelenským a európskymi lídrami vyjadril podporu Putinovmu návrhu, čo vyvolalo zmiešané reakcie medzi spojencami Ukrajiny.
Európski lídri zároveň potvrdili, že budú pokračovať v tlaku na Rusko, ak nebude prijaté prímerie, a pripravujú sa na ďalšie diplomatické kroky vrátane zorganizovania trojstranného samitu Trump - Putin - Zelenskyj.
Donbas ako hlavná požiadavka
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
