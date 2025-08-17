Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 17.8.2025
 Meniny má Milica
 24hod.sk    Zo zahraničia

17. augusta 2025

Putin údajne požaduje od Ukrajiny odovzdanie Donbasu, Trump mal podporiť jeho návrh


Tagy: Americký prezident Rokovania o mieri na Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine Zahraničie

Po piatkovom samite medzi Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom na Aljaške sa pozornosť sústreďuje na ruské územné požiadavky, ktoré by ...



vladimir putin donald trump 676x451 17.8.2025 (SITA.sk) - Po piatkovom samite medzi Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom na Aljaške sa pozornosť sústreďuje na ruské územné požiadavky, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť budúcnosť Ukrajiny. Rusko trvá na tom, aby Ukrajina odovzdala kontrolu nad celou Doneckou a Luhanskou oblasťou, vrátane častí, ktoré nie sú pod jeho okupáciou.

Donbas ako hlavná požiadavka


Podľa informácií z rokovaní Trump uviedol, že rýchla mierová dohoda by mohla byť dosiahnutá, ak by ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj súhlasil s touto podmienkou.

Nemenovaný zdroj uviedol, že Putin „de facto požaduje, aby Ukrajina opustila Donbas“, oblasť pozostávajúcu z Doneckej a Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny.


Výmennou ponukou Ruska je zmrazenie frontových línií v Chersonskej a Záporožskej oblasti, ktoré sú naďalej pod kontrolou Ukrajiny. Podľa niektorých zdrojov je údajne Moskva ochotná do výmeny zahrnúť vrátanie okupovaných území v Sumskej a Charkovskej oblasti.

Obavy v európskych metropolách


Tento postoj vyvolal obavy v európskych metropolách, ktoré doteraz kládli dôraz na zabezpečenie prímeria ako prvého kroku k mieru. Ukrajina odmieta odovzdanie území a zdôrazňuje potrebu pevnej obrany a odporu proti ruským útokom.

Trump údajne počas telefonátu so Zelenským a európskymi lídrami vyjadril podporu Putinovmu návrhu, čo vyvolalo zmiešané reakcie medzi spojencami Ukrajiny.

Európski lídri zároveň potvrdili, že budú pokračovať v tlaku na Rusko, ak nebude prijaté prímerie, a pripravujú sa na ďalšie diplomatické kroky vrátane zorganizovania trojstranného samitu Trump - Putin - Zelenskyj.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Putin údajne požaduje od Ukrajiny odovzdanie Donbasu, Trump mal podporiť jeho návrh © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Rokovania o mieri na Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine Zahraničie
