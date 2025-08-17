Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 17.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Milica
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. augusta 2025

Rómovia dostali v Progresívnom Slovensku vlastnú platformu, Tankó predstavil jej význam


Tagy: Rómovia

V opozičnom hnutí Progresívne Slovensko vznikla Platforma rómskej národnostnej menšiny. Ako progresívci v tejto súvislosti ...



Zdieľať
66fe6c3c67058597048275 676x451 17.8.2025 (SITA.sk) - V opozičnom hnutí Progresívne Slovensko vznikla Platforma rómskej národnostnej menšiny. Ako progresívci v tejto súvislosti informovali, účelom platformy je, aby hlas Rómov zaznieval jasne. „Keď ide o bezpečie, bývanie, vzdelanie a dôstojnú budúcnosť našich rodín,” uviedol poslanec Viliam Tankó.


Kľúčom k novému prístupu k etnickým menšinám je podľa programu PS najmä diferenciácia prístupu k jednotlivým menšinám daná ich históriou, kultúrno-spoločenským kontextom a veľkosťou. Cieľom je opustiť existujúce politiky, ktoré nivelizáciou prístupu k menšinám strácajú akcieschopnosť a efektivitu a vytvoriť osobitné politiky pre menšiny na národnostne zmiešaných územiach a menšiny s charakterom drobných kultúrnych enkláv. Osobitná pozornosť má byť venovaná aj sociálnym aspektom rómskeho etnika, s cieľom eliminovať vylúčenosť etnických komunít aj v oblasti kultúry a jazyka.


Zdroj: SITA.sk - Rómovia dostali v Progresívnom Slovensku vlastnú platformu, Tankó predstavil jej význam © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rómovia
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Čína vyrába viac plastov než šesť ďalších krajín dokopy, ukazuje nová analýza

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 