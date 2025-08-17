|
Nedeľa 17.8.2025
Meniny má Milica
|Denník - Správy
17. augusta 2025
Rómovia dostali v Progresívnom Slovensku vlastnú platformu, Tankó predstavil jej význam
V opozičnom hnutí Progresívne Slovensko vznikla Platforma rómskej národnostnej menšiny. Ako progresívci v tejto súvislosti ...
17.8.2025 (SITA.sk) - V opozičnom hnutí Progresívne Slovensko vznikla Platforma rómskej národnostnej menšiny. Ako progresívci v tejto súvislosti informovali, účelom platformy je, aby hlas Rómov zaznieval jasne. „Keď ide o bezpečie, bývanie, vzdelanie a dôstojnú budúcnosť našich rodín,” uviedol poslanec Viliam Tankó.
Kľúčom k novému prístupu k etnickým menšinám je podľa programu PS najmä diferenciácia prístupu k jednotlivým menšinám daná ich históriou, kultúrno-spoločenským kontextom a veľkosťou. Cieľom je opustiť existujúce politiky, ktoré nivelizáciou prístupu k menšinám strácajú akcieschopnosť a efektivitu a vytvoriť osobitné politiky pre menšiny na národnostne zmiešaných územiach a menšiny s charakterom drobných kultúrnych enkláv. Osobitná pozornosť má byť venovaná aj sociálnym aspektom rómskeho etnika, s cieľom eliminovať vylúčenosť etnických komunít aj v oblasti kultúry a jazyka.
Zdroj: SITA.sk - Rómovia dostali v Progresívnom Slovensku vlastnú platformu, Tankó predstavil jej význam © SITA Všetky práva vyhradené.
