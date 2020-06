Album Don´t Worry „Bihary“ je debutovou doskou nastupujúcej jazzovej generácie

Tí sa neboja spájať moderný hudobný jazyk s tým klasickým. Energické podanie a virtuózna klavírna hra vtiahnu poslucháča do pôsobivého sveta jazzu.

Absolvent bratislavského Konzervatória a v súčasnosti poslucháč na VŠMU Miloš Biháry, študuje hru na klavír u renomovaného klaviristu prof. Mariana Lapšanského. Držiteľ mnohých domácich i zahraničných ocenení však nezostal len pri klasickej hudbe. Oblasť jeho záujmu tvorí taktiež jazz. V roku 2012 preto zakladá kapelu Miloš Biháry & Jazz Funk Brothers, s ktorou sa úspešne prezentujú na domácich súťažiach a veľkých pódiách. V roku 2013 získali na súťaži Nové tváre slovenského jazzu cenu za presvedčivý inštrumentálny výkon, o rok neskôr už účinkujú na pódiu mladých kapiel v rámci Bratislavských Jazzových Dní. Odvahu a chuť pokračovať priniesla súťaž Jazz Start Up 2017, z kadiaľ si mladí hudobníci odnášajú cenu Live Performance za najlepšiu interpretáciu a možnosť vystúpenia na popredných jazzových festivaloch. Pódiové skúsenosti a záujem tvoriť vyvrcholili vydaním debutového albumu Don´t Worry „Bihary“. Projekt predstavuje dvanástich hudobníkov, zoskupených okolo Biháryho. Kostru formácie tvoria jeho dlhoroční spoluhráči a spoluautori kompozícií - basgitarista Marek Taraj a bicista Juraj David Raši, ďalej sláčikové kvarteto a dychová sekcia pod taktovkou dirigenta Tomáša Köppla, ktorý sa spolu s Bihárym podieľal aj na aranžmánoch. „Celé zoskupenie je výsledkom úsilia mladej generácie hudobníkov, ktorí mali pri nahrávaní veľkú slobodu. Od začiatku sme sa snažili, aby to nepôsobilo umelo ale veľmi energicky a “fresh“, ako počas live koncertov,“ prezradil Biháry. Základným hudobným jazykom nahrávky je jazz, kombinovaný s funkom a klasickou hudbou. V popredí nestojí len klavír a virtuózna hra mladého umelca, ale aj príťažlivá a energická súhra “performerov“. Vzniká tak vzácna symbióza viacerých odlišných žánrov v celkovo ôsmich skladbách. „Som odchovaný na klasickej hudbe, kde ma vždy nadchýnala mohutnosť a koloristika orchestra, čo som sa snažil pretaviť do tejto jazz-funkovej tvorby. Skladby obsahujú pestré zmeny nálad a farieb a sú veľmi melodické, čo je príťažlivé aj pre bežného poslucháča,“ vysvetlil Biháry.

Miloš Biháry sa verejnosti neprezentuje len ako virtuózny klavirista, ale aj ako skladateľ a aranžér. Na albume možno nájsť šesť z jeho autorských kompozícií a dve úpravy klasických diel velikánov Frederika Chopina – Nocturno Es dur a Wolfganga Amadea Mozarta - Turecký pochod. V podaní Miloša Biháryho & Jazz Funk Brothers vychádza album, ktorý je výsledkom vlastnej osobitnej koncepcie a ukážkovou odvahou spájania žánrov.

Videovizitka CD Miloš Biháry - Don´t Worry “Bihary“: