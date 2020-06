Vyhrajte 10 000 eur za fotku zo smartfónu: Štartuje ďalší ročník súťaže Huawei Next Image

Budete potrebovať len fotku zhotovenú smartfónom Huawei.

Ďalší ročník fotosúťaže Huawei Next Image štartuje 15. júna. Prihlasovať svoje fotografie môžete prostredníctvom Huawei fóra na stránke https://consumer.huawei.com/cz/community/. Stačí fotky nahrať do sekcie Galéria.

Krása je všade, stačí ju zachytiť

Zachytenie výnimočných okamihov alebo krásy, často prehliadanej inými, si v dnešnej dobe nevyžaduje drahú techniku. Všetko, čo potrebujete, je zmysel pre detaily - a tiež vytiahnuť smartfón z vrecka v správnej chvíli. Práve vďaka mobilným fotoaparátom sa dnes môže umelcom stať každý.

Uvedením prvého duálneho fotoaparátu v smartfóne v roku 2016 nastavila spoločnosť Huawei nový štandard na poli fotenia vreckovými zariadeniami. V súčasnosti posúva latku mobilného fotografovania znova - a to prelomovým modelom Huawei P40 Pro.

Jeho majitelia budú mať v súťaži automaticky výhodu - disponuje totiž špičkovým foto systémom Leica so štyrmi objektívmi na zadnej strane, mimoriadnym zoomom, špičkovým nočným režimom a súčasne využíva pokročilú umelú inteligenciu. Jediným limitom je vaša fantázia.

Päť kategórií, nekonečné množstvo nezabudnuteľných momentov

Úlohou súťaže Huawei Next Image je okrem iného vypátrať talentovaných fotografov, ktorí k zhotovovaniu vydarených snímkov používajú smartfóny. Nádejní umelci môžu tento rok súťažiť v piatich kategóriách, zameraných na posúvanie hraníc vizuálnych zážitkov:

Near Far: Zachyťte nezabudnuteľný okamih z viacerých uhlov - napríklad detailnejšej aj širšej perspektívy. Správny čas použiť makro režim či širokouhlý objektív v P40 Pro.

Zachyťte nezabudnuteľný okamih z viacerých uhlov - napríklad detailnejšej aj širšej perspektívy. Správny čas použiť makro režim či širokouhlý objektív v P40 Pro. Good Night: Krása sa skrýva v tme. Noc ani prostredie so slabým svetlom však nie je prekážkou pri fotografovaní - obzvlášť ak použijete fotoaparát v P40 Pro. Ten sa môže pochváliť nočným režimom s dlhou uzávierkou, veľkým snímačom a umelou inteligenciou.

Krása sa skrýva v tme. Noc ani prostredie so slabým svetlom však nie je prekážkou pri fotografovaní - obzvlášť ak použijete fotoaparát v P40 Pro. Ten sa môže pochváliť nočným režimom s dlhou uzávierkou, veľkým snímačom a umelou inteligenciou. Hello, Life! Jeden záber povie viac ako tisíc slov. Zdieľajte emócie z každodenného života.

Jeden záber povie viac ako tisíc slov. Zdieľajte emócie z každodenného života. Faces: Experimentujte s identitou a silou portrétnej fotografie. Môžete zachytiť tváre vašich najbližších či vlastný portrét. Skvelým pomocníkom je kvalitný bokeh efekt.

Experimentujte s identitou a silou portrétnej fotografie. Môžete zachytiť tváre vašich najbližších či vlastný portrét. Skvelým pomocníkom je kvalitný bokeh efekt. Storyteller: Vytvorte koláž fotografií, ktorá vyrozpráva svoj vlastný príbeh. Koláž musí obsahovať 3 - 9 záberov. Fotky zhodnotia profesionáli Súťažné fotografie budú prezentované na stránke Huafan. Možnosť prihlasovania fotografií trvá do 31. júla 2020 do 18:00 stredoeurópskeho času. Prihlásené fotografie najskôr prejdú cez lokálne kolo - zástupcovia Huawei vyberú 2 najkrajšie fotografie v každej kategórii. Spolu desať vybraných z Českej a Slovenskej republiky postúpi do globálneho kola, kde budú hodnotené porotou zloženou z odborníkov a uznávaných fotografov. Pozvanie do poroty prijal svetoznámy fotograf a autor jedného z najznámejších záberov v dejinách fotografie Afgánske dievča, Steve McCurry, renomovaná ruská módna fotografka Elizaveta Porodina, kanadský fotograf extrémnych športov Reuben Krabbe a švédska umelecká fotografka Karolina Henke. Za spoločnosť Huawei budú porotu zastupovať marketingový riaditeľ Huawei CBG Andrew Garrihy a viceprezident marketingu Li Changzhu. 10 000 eur a hodnotné ceny Na víťaza hlavnej ceny (Grand Prix) čaká smartfón Huawei P40 Pro, elektronický certifikát o výhre a finančná odmena 10 000 EUR. Výhercovia prvej ceny v každej kategórii získajú smartfón Huawei P40 Pro a 1 000 EUR, rovnako ako elektronický certifikát o výhre. Pre výhercov, ktorí sa umiestnia na druhom mieste, je pripravený špičkový fotosmartfón Huawei P40 Pro a elektronický certifikát. Víťazi lokálneho česko-slovenského kola v každej kategórií získajú smartfón Huawei P40. Tí, ktorí sa umiestnia na druhom mieste, vyhrávajú Bluetooth reproduktor. Dohromady sa teda súťaží o 5 smartfónov P40 a 5 Bluetooth reproduktorov. Ako sa zapojiť?

Stačí odfotiť zábery, ktoré spĺňajú parametre súťažných kategórií, smartfónom značky Huawei. Svoje súťažné fotografie nahrajte na fórum na stránke https://consumer.huawei.com/cz/community/ do 31. júla, a to najneskôr do 18:00. Lokálni výhercovia budú známi v polovici augusta, globálne vyhodnotenie prebehne v polovici septembra.