Vydesená žena zalarmovala políciu, v centre Prahy sa plazil dvojmetrový had škrtič

15.6.2020 - Takmer dvojmetrového hada naháňali českí policajti pri Staromestskom námestí v centre Prahy, kde zviera zrejme uniklo chovateľovi.Na tiesňovú linku volala vydesená žena, ktorá veľhada kráľovského stretla v pasáži. Plaza nakoniec odviezla do útulku odchytová služba.Had vyrazil do ulíc v sobotu okolo 18. hodiny, o prípade informovala v pondelok policajná hovorkyňa Irena Seifertová. Komu zviera patrí, zatiaľ nie je jasné."Teplé a vlhké počasie bolo pre tohto tropického hada pochádzajúceho z Južnej Ameriky úplne ideálne. Bohužiaľ, v pasáži pri odpočinku narazil na náhodnú okoloidúcu, ktorú vydesil takmer do bezvedomia," oznámila Seifertová s tým, že žena zavolala na tiesňovú linku.Veľhad kráľovský patrí medzi škrtiče a ide o jedného z najčastejšie chovaných hadov v Česku, pripomína portál Novinky.cz.