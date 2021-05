Vo fotosúťaži festivalu Hory a mesto získal Grand Prix Milan Kapusta

Horský fotograf Milan Kapusta uspel vo fotosúťaži Medzinárodného festivalu horských filmov Hory a mesto. V kategórii Grand Prix zvíťazil s fotografiou s názvom Ihla republiky.





Donedávna takmer neznáma skalná ihla vo Vysokých Tatrách sa nachádza v masíve Prostredného hrebeňa z Malej Studenej doliny."Samotná ihla je z doliny málo viditeľná, splýva s pozadím. Štíhly tvar Ihly republiky aj so skalnou vežou Zvon nad ňou vynikne až z bočného pohľadu zo Stillovho žľabu, ktorým sa zvykne vystupovať na Prostredný hrot," priblížil Kapusta skalnú ihlu, na ktorú trojica horolezcov Igor Pap, Michal Sabovčík a Rasťo Hatiar vyliezla 29. mája 2018 prvovýstup Cesta komínom klasifikácie V+ A1 v domnienke, že je to zároveň aj prvý výstup na túto skalnú ihlu. Filmár a horolezec Hatiar natočil z výstupu a príbehu Ihly republiky aj film."Prvý výstup na dovtedy nepomenovanú skalnú ihlu vykonal Ján Plaček 10. júla 1971, fotografoval ho pri tom Ivan Mátray. Moja snímka vznikla 27. októbra 2019 pri pravdepodobne treťom výstupe na Ihlu republiky, ktorý vykonala trojica horolezcov Erik Rabatin, Roman Dubský a Marián Marosi," vysvetlil Kapusta s tým, že na jeho snímke je hore na ihle Erik Rabatin z HZS Vysoké Tatry."Pri mojom fotografovaní bola jasná obloha, a preto sú na snímke mraky doplnené z iného záberu," dodal Kapusta.Ocenenie si prevezme spolu s víťazmi v ďalších kategóriách v piatok v Bratislave, v Letnom kine v Rači pred premietaním filmu Everest - najťažšia cesta.Organizátori tento rok dostali do fotosúťaže 622 fotografií, z toho 465 fotografií zachytáva krajinu, 70 horskú kultúru a 87 oblasť športu. Súťažné príspevky hodnotila porota v zložení Pavol Breier a Ivan Čaniga.Milan Kapusta sa narodil v Rožňave. Je absolventom Strednej priemyselnej školy geologicko-baníckej v Spišskej Novej Vsi. Bývalý banský technik sa k fotografovaniu dostal vďaka horolezectvu. Okrem Vysokých Tatier má za sebou výstupy na Špicbergoch, Pamíre, v USA v Yosemitskom národnom parku, v Alpách a v iných pohoriach Európy. Ako amatérsky nadšenec fotografie získal ceny vo viacerých fotosúťažiach od regionálnych cez celoštátne po medzinárodné. Je nositeľom titulu majster Zväzu slovenských fotografov. Fotografie vystavoval doma i v zahraničí. V roku 2001 bol fotografom Rudolfa Schustera, prezidenta SR (1999 – 2004), počas jeho oficiálnej cesty v krajinách Južnej Ameriky. Fotografoval i v Himalájach. Jeho panorámu Tatier dostal darom pápež Ján Pavol II.