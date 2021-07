Album Zelená Deža Ursinyho vychádza v reedícii

Album Zelená je v poradí siedmy album Deža Ursinyho a v časovom poradí štvrtý z 80. rokov minulého storočia (1986), keď Dežova nahrávacia činnosť bola najintenzívnejšia. V týchto dňoch vychádza jeho reedícia na formátoch CD a LP. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.





Ursiny na tento účel zobral do svojej skupiny Provisorium špičkových hudobníkov (Filip, Kaššay, Stankovský, Kroczek, Húščava) a spolu so svojím autorským partnerom básnikom Ivanom Štrpkom vytvoril typický album, plný pokoja, nostalgie a jedinečnej ursinyovsko-štrpkovskej poetiky. Na ňom sa Ursiny vracia k dlhším piesňam, v ktorých veľmi civilným spôsobom deklamuje Štrpkove texty plné smútku, všednosti a osamelosti.„Dežo Ursiny a Ivan Štrpka chceli dostať svoju hudbu do rádií a na albumoch 4/4 a Bez počasia prišli s jednoduchými pesničkami, no aj tak ich rádiá nehrali. Pre mainstream zneli vždy divne a vďakabohu za to. A tak sa dvojica vrátila k rozsiahlejším kompozíciám,“ hovorí novinár, hudobný publicista, muzikant Peter Bálik a zároveň dodáva: „Zelená je nádherný album, ktorý stavia logiku vecí úplne na hlavu. Vznikol v polovici 80. rokov, znie veľmi dobovo a nie je dobový. Úvodná pieseň Stav vecí má takmer šestnásť minút a uplynie ako voda. Štrpkove texty vyzerajú takmer nespievateľne a pritom v Dežových ústach sa jeho slová menia na drahokamy. Zelená je albumom, na ktorom dvojica rozvinula zvuk svojho vnútra. Hudba sa neponáhľa, nie je prerušená artrockovými eskapádami a iba nerušene plynie. Vo vnútri každej z piatich piesní sa nachádza život, ktorý bol za režimu ich vnútornou vzburou proti všednosti, dnes proti uponáhľanému a povrchnému svetu.“Album nahrala skupina Provisorium v obsadení Dežo Ursiny (spev, gitara), Ľubomír Stankovský (bicie nástroje, perkusie, vokál), Vladimír Kaššay (basová gitara, vokál), Jaroslav Filip (klávesové nástroje), Richard Kroczek (elektrické husle), Dušan Húščava (tenorový saxofón). Je na ňom päť piesní, sú nimi Stav vecí, Tisíc izieb, Ranní vtáci, Tretia vlna a Radar sa krúti (venované Johnovi Lennonovi).