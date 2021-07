Ako dlho zostáva alkohol v tele? Väčšina ľudí to nevie

Pre vodičov je pritom veľmi dôležité, aby za volant nesadli s alkoholom v krvi, a to nielen kvôli policajným kontrolám. Opití vodiči spôsobia každý rok tisíce nehôd, ktoré mnohokrát končia ťažkým zranením alebo smrťou. Preto by ste si na to mali skutočne dávať pozor.

Ako dlho skutočne trvá, než vám alkohol vyprchá z tela? Záleží pochopiteľne na mnohých faktoroch, a to predovšetkým na sile konzumovaného alkoholu a vašej telesnej váhe. Čím ste ťažší, tým kratšiu dobu telo potrebuje, aby odbúrali všetok alkohol, ktorý ste vypili. Najskôr sa ale pozrieme, ako rôzne koncentrácie alkoholu ovplyvňujú vašu schopnosť riadiť a fungovať.

Čo môžete očakávať po vypití určitého množstva alkoholu?

Možno si to nemyslíte, ale už 0,2 alebo 0,3 promile alkoholu v krvi významne spomaľuje reakcie. Pre vodičov je ťažké posúdiť rýchlosť, vzdialenosť i veľkosť objektov. Dve veľká piva alebo 120 ml vodky (0,5-0,8 promile) spomaľujú vizuálne funkcie a oči v menšej miere vnímajú červené svetlo. Naviac sa zužuje zorný uhol. Dva a pol litra piva alebo 300 ml vodky (1,2 promile) vedie k plnej neschopnosti riadiť auto. Pokiaľ takto nezodpovedný vodič narazí len do stĺpu, bude mať veľké šťastie.

Rýchlosť vstrebania alkoholu

Odborníci pracujú s tabuľkou osôb od 60 do 100 kg a skúmali rôzne druhy alkoholických nápojov. Naše obľúbené veľké pivo (4% alkoholu) má dobu vyprchaní z tela od 2 hodín 54 minút (60 kg) do 1 hodiny a 44 minút (100 kg). Ak si dáte v krčme jednu veľkú dvanástku a vážite 60 kg, nesmiete riadiť po dobu 4 hodín a 21 minút.

Ako vidíte, tak i obyčajné pivo sa vstrebáva pomerne dlhú dobu. Čím vyššie sú percentá alkoholu, tým dlhšia je samozrejme doba, ktorú potrebujete na úplné vytriezvenie. Najlepšie je preto použiť tester na alkohol, ktorý vám zaručene povie, či môžete sadnúť za volant alebo nie.