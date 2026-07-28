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28. júla 2026
Alcaraz ako zlatá baňa. Jeho zranenie pripravuje turnaje o fanúšikov a organizátorov o zárobky
Carlos Alcaraz v súčasnosti dokončuje záverečnú fázu rehabilitácie a podľa dostupných informácií by sa mal vrátiť na turnaji kategórie Masters 1000 v Cincinnati, kde sa bude pripravovať na záverečný ...
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28.7.2026 (SITA.sk) - Carlos Alcaraz v súčasnosti dokončuje záverečnú fázu rehabilitácie a podľa dostupných informácií by sa mal vrátiť na turnaji kategórie Masters 1000 v Cincinnati, kde sa bude pripravovať na záverečný grandslamový turnaj sezóny US Open.
Neprítomnosť španielskeho tenistu Carlosa Alcaraza na okruhu ATP nepociťujú iba fanúšikovia či jeho súperi. Podľa bývalého indického tenistu a televízneho komentátora Prakasha Amritraja má absencia jednej z najväčších hviezd súčasného tenisu citeľný vplyv aj na návštevnosť turnajov a predaj vstupeniek.
Alcaraz je mimo súťažného diania od zranenia zápästia, ktoré utrpel v priebehu tejto sezóny. V súčasnosti dokončuje záverečnú fázu rehabilitácie a podľa dostupných informácií by sa mal vrátiť na turnaji kategórie Masters 1000 v Cincinnati, kde sa bude pripravovať na záverečný grandslamový turnaj sezóny US Open.
Amritraj prezradil, že o vplyve Alcarazovej neprítomnosti hovoril s viacerými organizátormi významných podujatí. „Hovoril som s niekoľkými riaditeľmi turnajov a všetci mi povedali to isté. Keď Carlos pre zranenie odstúpi, keď na turnaji štartuje, vypadne skoro alebo sa dostane až do finále, vždy sa to výrazne prejaví na predaji vstupeniek,“ povedal podľa webu tenisportal.cz v podcaste Nothing Major.
Podľa bývalého tenistu nie je Alcaraz iba špičkovým hráčom, ale aj výnimočnou športovou osobnosťou, ktorá dokáže osloviť široké publikum ďaleko za hranicami tenisového prostredia. Ako príklad uviedol minuloročný Roland Garros, kde Španiel po triumfe oslavoval uvoľnene s priateľmi vrátane syna bývalého futbalistu Davida Beckhama.
„Je jednou z naozaj výnimočných svetových hviezd. Stačí sa pozrieť na Wimbledon. V ten istý deň sa hralo finále majstrovstiev Európy vo futbale (v roku 2024) a celé mesto tým zápasom žilo. Napriek tomu Carlos získal titul a zostal jednou z hlavných športových postáv dňa. To je niečo výnimočné,“ zdôraznil Amritraj.
Dodal, že Alcaraz sa pravidelne pohybuje medzi svetovými celebritami, čo ešte viac rozširuje jeho popularitu mimo tenisových kurtov. „Keď je na kurte a usmeje sa, ľudia z neho šalejú. Je to neuveriteľné,“ povedal.
Návrat 22-ročného Španiela netrpezlivo očakávajú aj jeho súperi. Po tohtoročnom triumfe vo Wimbledone vyhlásil líder svetového rebríčka Jannik Sinner, že mužský tenis potrebuje, aby sa Alcaraz čo najskôr vrátil. Rivalita oboch mladých hviezd patrí v ostatných rokoch medzi hlavné ťaháky mužského okruhu ATP.
Zdroj: SITA.sk - Alcaraz ako zlatá baňa. Jeho zranenie pripravuje turnaje o fanúšikov a organizátorov o zárobky © SITA Všetky práva vyhradené.
Neprítomnosť španielskeho tenistu Carlosa Alcaraza na okruhu ATP nepociťujú iba fanúšikovia či jeho súperi. Podľa bývalého indického tenistu a televízneho komentátora Prakasha Amritraja má absencia jednej z najväčších hviezd súčasného tenisu citeľný vplyv aj na návštevnosť turnajov a predaj vstupeniek.
Alcaraz je mimo súťažného diania od zranenia zápästia, ktoré utrpel v priebehu tejto sezóny. V súčasnosti dokončuje záverečnú fázu rehabilitácie a podľa dostupných informácií by sa mal vrátiť na turnaji kategórie Masters 1000 v Cincinnati, kde sa bude pripravovať na záverečný grandslamový turnaj sezóny US Open.
Amritraj prezradil, že o vplyve Alcarazovej neprítomnosti hovoril s viacerými organizátormi významných podujatí. „Hovoril som s niekoľkými riaditeľmi turnajov a všetci mi povedali to isté. Keď Carlos pre zranenie odstúpi, keď na turnaji štartuje, vypadne skoro alebo sa dostane až do finále, vždy sa to výrazne prejaví na predaji vstupeniek,“ povedal podľa webu tenisportal.cz v podcaste Nothing Major.
Podľa bývalého tenistu nie je Alcaraz iba špičkovým hráčom, ale aj výnimočnou športovou osobnosťou, ktorá dokáže osloviť široké publikum ďaleko za hranicami tenisového prostredia. Ako príklad uviedol minuloročný Roland Garros, kde Španiel po triumfe oslavoval uvoľnene s priateľmi vrátane syna bývalého futbalistu Davida Beckhama.
„Je jednou z naozaj výnimočných svetových hviezd. Stačí sa pozrieť na Wimbledon. V ten istý deň sa hralo finále majstrovstiev Európy vo futbale (v roku 2024) a celé mesto tým zápasom žilo. Napriek tomu Carlos získal titul a zostal jednou z hlavných športových postáv dňa. To je niečo výnimočné,“ zdôraznil Amritraj.
Dodal, že Alcaraz sa pravidelne pohybuje medzi svetovými celebritami, čo ešte viac rozširuje jeho popularitu mimo tenisových kurtov. „Keď je na kurte a usmeje sa, ľudia z neho šalejú. Je to neuveriteľné,“ povedal.
Návrat 22-ročného Španiela netrpezlivo očakávajú aj jeho súperi. Po tohtoročnom triumfe vo Wimbledone vyhlásil líder svetového rebríčka Jannik Sinner, že mužský tenis potrebuje, aby sa Alcaraz čo najskôr vrátil. Rivalita oboch mladých hviezd patrí v ostatných rokoch medzi hlavné ťaháky mužského okruhu ATP.
Zdroj: SITA.sk - Alcaraz ako zlatá baňa. Jeho zranenie pripravuje turnaje o fanúšikov a organizátorov o zárobky © SITA Všetky práva vyhradené.
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