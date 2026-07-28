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28. júla 2026
Iba 17 bodov v prvom polčase. Mladí Slováci prehrali s Turkami a čakajú na nich Francúzi
Na mladých Slovákov čakajú Francúzi v osemfinále na ME v basketbale do 18 rokov. Slovenskí basketbalisti do 18 rokov zakončili účinkovanie v B-skupine na majstrovstvách Európy do 18 rokov v Taliansku s ...
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28.7.2026 (SITA.sk) - Na mladých Slovákov čakajú Francúzi v osemfinále na ME v basketbale do 18 rokov.
Slovenskí basketbalisti do 18 rokov zakončili účinkovanie v B-skupine na majstrovstvách Európy do 18 rokov v Taliansku s bilanciou 1 víťazstvo - 2 prehry.
Deň po skvelom obrate a výhre nad Dánmi 87:82 po predĺžení slovenskí reprezentanti nemali nárok na silných Turkov a podľahli im 63:93 (17:51). Na vysokej prehre sa zrejme podpísala aj neúčasť lídra slovenského tímu Bruna Randušku, ktorý po 36-bodovej explózii proti Dánom dostal od trénerov voľno.
Slováci strelili do tureckého koša v prvom polčase iba 17 bodov, ale zaznamenali až 18 strát. Podľa webu slovakbasket.sk veľký rozdiel bol aj v asistenciách (2:11) a získaných loptách (1:16).
V druhom polčase sa slovenská hra zlepšila, resp. Turci zvoľnili tempo. Keďže o výsledku bolo predčasne rozhodnuté, šancu dostali aj všetci náhradníci z oboch tímov. Turci vyhrali všetky tri zápasy v B-skupine a v osemfinále nastúpia proti Rakúšanom.
Osemfinálový súboj čaká aj na Slovákov, v stredu od 13.00 h nastúpia proti rovesníkom z Francúzska. Ak uspejú, postúpia do najlepšej osmičky turnaja. V prípade prehry budú hrať o konečné 9. - 16. miesto.
"Mali sme veľmi zlý vstup do zápasu, podobné veci sa nám stávajú. Neviem, či ide o nejaké problémy s charakterom alebo mentálnym nastavením. Nastúpili sme proti súperovi, kde sme nemali čo stratiť, a takto vyzeráme. Rozumiem, že sme neboli kompletní, ale musíme mať trochu viac motivácie," zhodnotil tréner Danilo Rakočevič podľa slovakbasket.sk.
Na margo celkového vystúpenia v základnej skupine a pred osemfinálovým duelom Rakočevič dodal: "Súperi ako Srbsko a Turecko sú na vyššej úrovni ako my. So skupinovou fázou môžeme byť celkom spokojní, s vecami, ktoré sme ukázali. Musíme si z toho zobrať to pozitívne a dobre sa nastaviť na play-off šampionátu."
Zdroj: SITA.sk - Iba 17 bodov v prvom polčase. Mladí Slováci prehrali s Turkami a čakajú na nich Francúzi © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí basketbalisti do 18 rokov zakončili účinkovanie v B-skupine na majstrovstvách Európy do 18 rokov v Taliansku s bilanciou 1 víťazstvo - 2 prehry.
Deň po skvelom obrate a výhre nad Dánmi 87:82 po predĺžení slovenskí reprezentanti nemali nárok na silných Turkov a podľahli im 63:93 (17:51). Na vysokej prehre sa zrejme podpísala aj neúčasť lídra slovenského tímu Bruna Randušku, ktorý po 36-bodovej explózii proti Dánom dostal od trénerov voľno.
Málo bodov, veľa strát
Slováci strelili do tureckého koša v prvom polčase iba 17 bodov, ale zaznamenali až 18 strát. Podľa webu slovakbasket.sk veľký rozdiel bol aj v asistenciách (2:11) a získaných loptách (1:16).
V druhom polčase sa slovenská hra zlepšila, resp. Turci zvoľnili tempo. Keďže o výsledku bolo predčasne rozhodnuté, šancu dostali aj všetci náhradníci z oboch tímov. Turci vyhrali všetky tri zápasy v B-skupine a v osemfinále nastúpia proti Rakúšanom.
Najbližšie Francúzi
Osemfinálový súboj čaká aj na Slovákov, v stredu od 13.00 h nastúpia proti rovesníkom z Francúzska. Ak uspejú, postúpia do najlepšej osmičky turnaja. V prípade prehry budú hrať o konečné 9. - 16. miesto.
Problémy s nastavením?
"Mali sme veľmi zlý vstup do zápasu, podobné veci sa nám stávajú. Neviem, či ide o nejaké problémy s charakterom alebo mentálnym nastavením. Nastúpili sme proti súperovi, kde sme nemali čo stratiť, a takto vyzeráme. Rozumiem, že sme neboli kompletní, ale musíme mať trochu viac motivácie," zhodnotil tréner Danilo Rakočevič podľa slovakbasket.sk.
Srbi aj Turci sú lepší
Na margo celkového vystúpenia v základnej skupine a pred osemfinálovým duelom Rakočevič dodal: "Súperi ako Srbsko a Turecko sú na vyššej úrovni ako my. So skupinovou fázou môžeme byť celkom spokojní, s vecami, ktoré sme ukázali. Musíme si z toho zobrať to pozitívne a dobre sa nastaviť na play-off šampionátu."
Zdroj: SITA.sk - Iba 17 bodov v prvom polčase. Mladí Slováci prehrali s Turkami a čakajú na nich Francúzi © SITA Všetky práva vyhradené.
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