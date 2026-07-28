|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 28.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Krištof
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. júla 2026
LeBron James oficiálne podpísal zmluvu s Philadelphiou 76ers, v klube snívajú o titule
Tagy: NBA
LeBron James sa oficiálne stal hráčom Philadelphie 76ers, s ktorou podpísal dvojročnú zmluvu. Klub verí, že s jedným z najlepších basketbalistov histórie zabojuje o prvý titul NBA od roku 1983.
Zdieľať
28.7.2026 (SITA.sk) - LeBron James sa oficiálne stal hráčom Philadelphie 76ers, s ktorou podpísal dvojročnú zmluvu. Klub verí, že s jedným z najlepších basketbalistov histórie zabojuje o prvý titul NBA od roku 1983.
LeBron James sa oficiálne stal hráčom klubu zámorskej basketbalovej NBA Philadelphia 76ers. Vedenie tímu v pondelok potvrdilo podpis dvojročnej zmluvy s 41-ročnou hviezdou NBA, ktorá minulý týždeň oznámila, že bude vo Philadelphii pôsobiť na základe kontraktu v hodnote osem miliónov dolárov.
„Som nadšený, že môžem privítať LeBrona Jamesa vo Philadelphii 76ers. Je jedným z najväčších hráčov v histórii NBA a jedným z najlepších športovcov všetkých čias. Jeho úspechy sú ikonické,“ uviedol majiteľ klubu Josh Harris.
James je historicky najlepším strelcom NBA a v októbri začne svoju rekordnú 24. sezónu v profilige. Po tituloch s Miami Heat, Clevelandom Cavaliers a Los Angeles Lakers môže ako prvý hráč v histórii získať majstrovský prsteň so štyrmi rôznymi klubmi. Na konte má štyri tituly NBA, štyri ocenenia pre najužitočnejšieho hráča ligy, tri olympijské zlaté medaily a účasť v 22 zápasoch hviezd.
Vo Philadelphii vytvorí silnú zostavu spolu s Joelom Embiidom, Jaylenom Brownom, Tyreseom Maxeyom a VJ Edgecombom. Klub sa pokúsi ukončiť čakanie na titul NBA, ktorý naposledy získal v roku 1983 pod vedením Juliusa Ervinga.
Prezident basketbalových operácií Mike Gansey označil Jamesa za výnimočného profesionála a prirodzeného lídra. „Je jedným z najväčších hráčov, akí kedy hrali basketbal. Je to mimoriadny profesionál, nekompromisný súťaživý typ a človek s prirodzenými vodcovskými schopnosťami. Sme veľmi radi, že je oficiálne súčasťou nášho klubu,“ uviedol.
James odohral v základnej časti NBA dovedna 1 622 zápasov s priemermi 26,8 bodu, 7,5 doskoku, 7,4 asistencie a 1,5 zisku na stretnutie. Do play-off postúpil už 19-krát, čím vyrovnal historický rekord súťaže. Po odchode z Los Angeles Lakers sa o jeho služby zaujímalo viacero klubov vrátane Miami, Clevelandu, Golden State či Minnesoty, napokon sa však rozhodol pre Philadelphiu.
Zdroj: SITA.sk - LeBron James oficiálne podpísal zmluvu s Philadelphiou 76ers, v klube snívajú o titule © SITA Všetky práva vyhradené.
LeBron James sa oficiálne stal hráčom klubu zámorskej basketbalovej NBA Philadelphia 76ers. Vedenie tímu v pondelok potvrdilo podpis dvojročnej zmluvy s 41-ročnou hviezdou NBA, ktorá minulý týždeň oznámila, že bude vo Philadelphii pôsobiť na základe kontraktu v hodnote osem miliónov dolárov.
„Som nadšený, že môžem privítať LeBrona Jamesa vo Philadelphii 76ers. Je jedným z najväčších hráčov v histórii NBA a jedným z najlepších športovcov všetkých čias. Jeho úspechy sú ikonické,“ uviedol majiteľ klubu Josh Harris.
James je historicky najlepším strelcom NBA a v októbri začne svoju rekordnú 24. sezónu v profilige. Po tituloch s Miami Heat, Clevelandom Cavaliers a Los Angeles Lakers môže ako prvý hráč v histórii získať majstrovský prsteň so štyrmi rôznymi klubmi. Na konte má štyri tituly NBA, štyri ocenenia pre najužitočnejšieho hráča ligy, tri olympijské zlaté medaily a účasť v 22 zápasoch hviezd.
Vo Philadelphii vytvorí silnú zostavu spolu s Joelom Embiidom, Jaylenom Brownom, Tyreseom Maxeyom a VJ Edgecombom. Klub sa pokúsi ukončiť čakanie na titul NBA, ktorý naposledy získal v roku 1983 pod vedením Juliusa Ervinga.
Prezident basketbalových operácií Mike Gansey označil Jamesa za výnimočného profesionála a prirodzeného lídra. „Je jedným z najväčších hráčov, akí kedy hrali basketbal. Je to mimoriadny profesionál, nekompromisný súťaživý typ a človek s prirodzenými vodcovskými schopnosťami. Sme veľmi radi, že je oficiálne súčasťou nášho klubu,“ uviedol.
James odohral v základnej časti NBA dovedna 1 622 zápasov s priemermi 26,8 bodu, 7,5 doskoku, 7,4 asistencie a 1,5 zisku na stretnutie. Do play-off postúpil už 19-krát, čím vyrovnal historický rekord súťaže. Po odchode z Los Angeles Lakers sa o jeho služby zaujímalo viacero klubov vrátane Miami, Clevelandu, Golden State či Minnesoty, napokon sa však rozhodol pre Philadelphiu.
Zdroj: SITA.sk - LeBron James oficiálne podpísal zmluvu s Philadelphiou 76ers, v klube snívajú o titule © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NBA
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Alcaraz ako zlatá baňa. Jeho zranenie pripravuje turnaje o fanúšikov a organizátorov o zárobky
Alcaraz ako zlatá baňa. Jeho zranenie pripravuje turnaje o fanúšikov a organizátorov o zárobky