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 24hod.sk    Šport

28. júla 2026

LeBron James oficiálne podpísal zmluvu s Philadelphiou 76ers, v klube snívajú o titule


Tagy: NBA

LeBron James sa oficiálne stal hráčom Philadelphie 76ers, s ktorou podpísal dvojročnú zmluvu. Klub verí, že s jedným z najlepších basketbalistov histórie zabojuje o prvý titul NBA od roku 1983.



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thunder_lakers_basketball_scoring_record_84168 4ba157e2c3384fc49fa56ed7856c1293 676x451 28.7.2026 (SITA.sk) - LeBron James sa oficiálne stal hráčom Philadelphie 76ers, s ktorou podpísal dvojročnú zmluvu. Klub verí, že s jedným z najlepších basketbalistov histórie zabojuje o prvý titul NBA od roku 1983.


LeBron James sa oficiálne stal hráčom klubu zámorskej basketbalovej NBA Philadelphia 76ers. Vedenie tímu v pondelok potvrdilo podpis dvojročnej zmluvy s 41-ročnou hviezdou NBA, ktorá minulý týždeň oznámila, že bude vo Philadelphii pôsobiť na základe kontraktu v hodnote osem miliónov dolárov.

„Som nadšený, že môžem privítať LeBrona Jamesa vo Philadelphii 76ers. Je jedným z najväčších hráčov v histórii NBA a jedným z najlepších športovcov všetkých čias. Jeho úspechy sú ikonické,“ uviedol majiteľ klubu Josh Harris.

James je historicky najlepším strelcom NBA a v októbri začne svoju rekordnú 24. sezónu v profilige. Po tituloch s Miami Heat, Clevelandom Cavaliers a Los Angeles Lakers môže ako prvý hráč v histórii získať majstrovský prsteň so štyrmi rôznymi klubmi. Na konte má štyri tituly NBA, štyri ocenenia pre najužitočnejšieho hráča ligy, tri olympijské zlaté medaily a účasť v 22 zápasoch hviezd.

Vo Philadelphii vytvorí silnú zostavu spolu s Joelom Embiidom, Jaylenom Brownom, Tyreseom Maxeyom a VJ Edgecombom. Klub sa pokúsi ukončiť čakanie na titul NBA, ktorý naposledy získal v roku 1983 pod vedením Juliusa Ervinga.

Prezident basketbalových operácií Mike Gansey označil Jamesa za výnimočného profesionála a prirodzeného lídra. „Je jedným z najväčších hráčov, akí kedy hrali basketbal. Je to mimoriadny profesionál, nekompromisný súťaživý typ a človek s prirodzenými vodcovskými schopnosťami. Sme veľmi radi, že je oficiálne súčasťou nášho klubu,“ uviedol.

James odohral v základnej časti NBA dovedna 1 622 zápasov s priemermi 26,8 bodu, 7,5 doskoku, 7,4 asistencie a 1,5 zisku na stretnutie. Do play-off postúpil už 19-krát, čím vyrovnal historický rekord súťaže. Po odchode z Los Angeles Lakers sa o jeho služby zaujímalo viacero klubov vrátane Miami, Clevelandu, Golden State či Minnesoty, napokon sa však rozhodol pre Philadelphiu.


Zdroj: SITA.sk - LeBron James oficiálne podpísal zmluvu s Philadelphiou 76ers, v klube snívajú o titule © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NBA
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