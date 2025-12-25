|
Štvrtok 25.12.2025
Dnes je 1. Sviatok vianočný
|Denník - Správy
25. decembra 2025
Alcaraz je kráľom zárobkov v roku 2025, v historickom rebríčku Nadal na Djokoviča stráca zhruba 56 miliónov
Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa stal najlepšie zarábajúcim hráčom sezóny 2025 na okruhu ATP, keď na turnajových odmenách zinkasoval viac ako 21,3 milióna dolárov. ...
25.12.2025 (SITA.sk) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa stal najlepšie zarábajúcim hráčom sezóny 2025 na okruhu ATP, keď na turnajových odmenách zinkasoval viac ako 21,3 milióna dolárov. Referuje o tom web tennis.com.
Zverejnený rebríček „prize money“ za uplynulý rok potvrdil absolútnu dominanciu dvoch mladých hviezd - Alcaraza a tiež Taliana Jannika Sinnera, ktorý si pripísal vyše 19 miliónov dolárov.
Alcarazov sezónny zárobok je zároveň druhý najvyšší v histórii ATP, viac peňazí za jeden rok získal len Novak Djokovič v roku 2015.
Alcaraz počas kariéry zarobil na turnajoch už viac ako 60 miliónov dolárov, čím sa v historickom rebríčku zaradil na 6. miesto. Viac peňazí „cinklo“ na účet vďaka výkonom na turnajoch iba kvintetu Andy Murray, Serena Williamsová, Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič.
Kráľom „prize money“ je spomenutý Djokovič, ktorý počas kariéry zarobil 191 252 375 dolárov, o zhruba 56 miliónov viac než druhý v poradí Nadal.
Zdroj: SITA.sk - Alcaraz je kráľom zárobkov v roku 2025, v historickom rebríčku Nadal na Djokoviča stráca zhruba 56 miliónov © SITA Všetky práva vyhradené.
